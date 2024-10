Pendant les veilles d'Oppal, aucun loup n'a attaqué de troupeau

Une bénévole d'Oppal surveille la nuit les moutons de l'éleveur Yves Bruchez contre une attaque du loup le mercredi 28 juillet 2021 sur l'alpage de la Corbassiere dans le Val de Bagnes. Depuis quatre ans, l'organisation a empêché toute attaque du carnivore durant ses veilles. Photo: Keystone 1/4

Léo Michoud Journaliste Blick

Tout est bien qui finit bien, autant pour les moutons que pour les loups. C'est la quatrième année consécutive que la saison des veilles de nuit d'Oppal est un succès.

L'Organisation pour la protection des alpages, qui aspire à la cohabitation entre les activités humaines et les grands carnivores, s'est félicitée sur Instagram ce mardi 22 octobre. Car la saison des veilles vient de toucher à sa fin.

Pour ce qui est des chiffres, des binômes ont effectué un total de 849 surveillances de nuit en 2024. Dans les cantons de Vaud et du Valais, les presque 500 bénévoles d'Oppal montent la garde auprès des troupeaux.

Pour la tranquillité de 90 bergers

Cette année, l'association a pu compter sur 25 civilistes, qui ont effectué plus de 5000 heures de gardiennage. Soit presque un tiers des 16'000 heures données par des bénévoles. Non pas pour fusiller le loup s'il approche, mais pour l'effrayer par d'autres techniques.

Et ainsi soulager — et laisser dormir sur leurs deux oreilles — les bergers et les bergères romands. Au total, Oppal a pris soin de 24 alpages et pâturages répartis entre le Jura vaudois et les Alpes valaisannes, soutenant ainsi 90 propriétaires de bétail.

«Aucune prédation sur les troupeaux durant la surveillance d'Oppal», annonce fièrement la publication sur les réseaux sociaux. Avant de préciser en petits caractères qu'une attaque a bien eu lieu sur l'un de leurs pâturages, mais en dehors des horaires de garde (dès 19h le soir à 7h du matin).