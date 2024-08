Le Dalaï-Lama est arrivé à Zurich pour trois jours

Le Dalaï-Lama doit participer à une cérémonie dimanche au Hallenstadion.

ATS Agence télégraphique suisse

Agé de 89 ans, le Dalaï-Lama a été accueilli par plusieurs centaines de Tibétains à son arrivée dans un hôtel aéroportuaire à Opfikon (ZH). Le long de l'accès à l'établissement, le trottoir avait été fermé dans l'après-midi par des rubans et des grilles. Derrière, de plus en plus de personnes s'agglutinaient à chaque bus ou train qui s'arrêtait à proximité.

Le plus haut représentant des bouddhistes tibétains doit faire une brève intervention en langue tibétaine lors de la Cérémonie de longue vie prévue dimanche dès 09h00. Les activités auxquelles il est convié après cet évènement doivent se terminer vers 14h00. Le départ du Dalaï-Lama est prévu lundi.

Accueilli par des chants traditionnels

Certains étaient venus en habits traditionnels, d'autres avaient apporté des fleurs, des bâtonnets d'encens ou des drapeaux tibétains. Lorsque le Dalaï-Lama est arrivé à 19h15, accompagné d'une escorte policière, tout le monde a tendu la tête en silence et a filmé avec son téléphone portable, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Le plus haut représentant des bouddhistes tibétains est descendu juste devant l'entrée de l'hôtel, où il a été accueilli par des chants traditionnels et quelques brefs rituels de bienvenue. Le Dalaï-Lama a souri et échangé quelques mots avec les personnes présentes. Il s'est ensuite retiré lentement dans l'hôtel au bout de cinq minutes, soutenu par des accompagnateurs.

Organisation à court terme

La Communauté tibétaine de Suisse et du Liechtenstein (TGSL) n'a appris la venue du Dalaï-Lama que récemment, écrit-elle. La cérémonie prévue au Hallenstadion a été organisée à court terme. La prévente des billets n'a commencé que le 14 août. La cérémonie affiche toutefois quasi complet. Il ne reste plus que des places sans vue sur la scène et à l'acoustique limitée.

Le Dalaï-Lama s'est déjà rendu à plusieurs reprises en Suisse, comme en septembre 2018, lors de la célébration du 50e anniversaire de l'Institut tibétain de Rikon (ZH). En août 2005, il avait donné des enseignements pendant huit jours au Hallenstadion. A l'époque, 30'000 personnes de 44 pays s'étaient alors rendues à Oerlikon et quelque 270 journalistes suisses et étrangers avaient couvert l'événement.