L'apprentissage reste très populaire, même si l'inquiétude grandit sur la relève

1/6 Après l'école, la plupart des jeunes commencent leur carrière par un apprentissage professionnel.

Milena Kälin

Pour se lancer dans la vie professionnelle, l'apprentissage est et reste le premier choix des jeunes en Suisse. Au total, 94'303 d'entre eux, âgés de 14 à 17 ans, ont dû se décider cet été pour leur première formation. Selon le baromètre des transitions, qui reflète la situation en matière de choix de formation, 46% des jeunes veulent faire un apprentissage professionnel, soit le même nombre que l'année dernière.

Les gymnases et les écoles de culture générale sont en revanche moins populaires: à peine un tiers des jeunes ont décidé de continuer à fréquenter les bancs d'école. En 2022, ils étaient encore 40%. Un petit renversement de tendance, selon Stefan Wolter, professeur à l'université de Berne et conseiller du baromètre. «Pendant la pandémie de Covid, davantage de jeunes en fin de scolarité ont opté pour le gymnase. Cela change à nouveau désormais.»

En outre, un jeune sur huit — soit environ 11'000 d'entre eux — effectue désormais une année intermédiaire. La 12e année scolaire est notamment considérée comme telle. La raison la plus souvent citée par les personnes interrogées qui suivent un tel chemin est de ne pas avoir trouvé de place d'apprentissage.

Il y a trop de places d'apprentissage

Cela est surprenant. Car fin juillet, il y avait encore 10ʼ018 places apprentissage pour 2024 sur Yousty, le plus grand portail dédié en Suisse. Il y a donc toujours une offre excédentaire. «Ces dernières années, entre 7000 et 10ʼ000 places d'apprentissage en moyenne sont à chaque fois restées vacantes, ce qui représente environ 10% de toutes les places de formation. Cette année est donc encore absolument dans la moyenne», explique la porte-parole de Yousty Julia Ebnöther.

Chaque année, environ 10% des places d'apprentissage ne sont pas pourvues.

Malgré tout, certaines branches ont réussi à pourvoir presque tous les postes. «Avec seulement 4% de places d'apprentissage non occupées, la branche informatique est celle qui a le mieux pourvu ses postes parmi tous les secteurs», poursuit Julia Ebnöther. Les places d'apprentissage d'informaticien sont demandées depuis des années, comme le montrent les recherches effectuées sur Yousty. Pour 2024, il y a encore 16 places d'apprentissage libres dans ce domaine sur la plateforme début août.

Le commerce fait aussi partie des apprentissages les plus appréciés depuis toujours. Le baromètre des places d'apprentissage le confirme, tout comme les demandes de recherche sur la plateforme. Depuis l'année dernière, outre l'apprentissage de commerce et d'informatique, la formation de gestionnaire du commerce de détail est également très demandée. Cependant, c'est aussi là qu'il y a le plus de places d'apprentissage à pourvoir pour 2024: «Dans le commerce de détail, de très nombreuses places d'apprentissage sont mises au concours chaque année, c'est pourquoi il en reste davantage», explique Julia Ebnöther.

Dans le secteur de la construction, 34% des places d'apprentissage pour 2024 étaient encore ouvertes début août.

Jusqu'à présent, 20% des places d'apprentissage sont restées vacantes dans la vente. Celles-ci sont particulièrement nombreuses dans le secteur du bâtiment (34%) ou dans la restauration (27%).

Inquiétudes concernant la relève

Trois quarts des entreprises ont proposé le même nombre de places d'apprentissage que l'année précédente. 10% des entreprises ont élargi leur offre. La raison la plus fréquente de cette extension est le souci de la relève. «En principe, tous les secteurs sont concernés. Le souci de la relève a des raisons démographiques», précise Stefan Wolter. D'ici à 2030, les baby-boomers seront particulièrement nombreux à partir à la retraite. Ceux-ci manqueront alors sur le marché du travail. Parallèlement, les générations qui commencent leur formation aujourd'hui comptent nettement moins de personnes.

«Au final, ce sont les métiers les moins populaires qui sont touchés», explique l'expert. Les branches et les entreprises se disputent les rares apprentis et essaient d'être plus attractives que leurs concurrentes. Elles se transmettent ainsi la pression entre elles. Les jeunes en fin de scolarité peuvent en profiter.