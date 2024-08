Une Allemande s'est fait avoir par une arnaque culottée!

Une Allemande se réjouissait de passer ses vacances sur une île, son appartement Airbnb semblait avoir une vue imprenable sur la plage et la mer. Mais une fois sur place, elle s'est rendu compte que c'était une arnaque. Elle en rigole sur son compte Tiktok.

«On s'est fait complètement avoir sur Airbnb», déclare Sonja Dennig dans sa vidéo Tiktok. L'influenceuse, plus connue sous le nom de Sonny Loops, avait réservé un beau logement pour ses vacances sur l'île de Sylt en Allemagne. L'appartement devait offrir une vue imprenable sur la plage et la mer du Nord.

L'impatience était donc à son comble. «Nous nous réjouissions de découvrir cette belle vue.» Mais sur place, la promesse esthétique s'est révélée être une illusion d'optique. Ce n'était pas une vraie vue sur la mer du Nord, mais un papier peint qui avait été effrontément collé devant la fenêtre.

Et ce n'est pas tout: l'appartement se trouve dans la cave et la fenêtre avec le papier peint contre un mur. L'Allemande prend la chose avec humour et rapporte dans la vidéo qu'il y a un véritable «point fort» au logement. En effet: il y a un interrupteur pour la lumière dehors derrière la fenêtre. «On peut donc éclairer la vue!» plaisante l'influenceuse.

«J'aime finalement bien aussi»

La vidéo est entre-temps devenue virale et a été visionnée 3,4 millions de fois. «Il faut leur reconnaître une certaine créativité», écrit quelqu'un dans les commentaires. Un autre utilisateur déclare: «Ça a quand même l'air génial, il faut le dire.»

D'autres veulent savoir de quel Airbnb il s'agit exactement, afin de ne pas tomber eux aussi dans le piège du papier peint.

Sonja Dennig intervient également dans les commentaires. Elle écrit avec humour: «J'aime finalement bien aussi. Il est actuellement minuit mais avec la lumière derrière le papier peint, on se croirait sur une plage lumineuse.»

Vue sur un mur d'immeuble délabré

L'astuce du papier peint n'est pas nouvelle. Fin mai, le cas de Clarisa Murgia, une Argentine, a fait sensation. Elle avait réservé une chambre avec balcon et vue sur la mer en Italie. Sur les photos de la chambre d'hôtel, la vue avait l'air magnifique. Mais une fois sur le balcon, l'influenceuse s'est aperçue qu'elle avait été trompée.

La belle vue sur la mer s'est révélée être un poster collé sur le mur du bâtiment d'en face. Cela donnait effectivement l'illusion de regarder la mer, mais ce n'était en fait qu'un immeuble délabré.

L'Argentine avait en plus payé plus cher pour avoir une chambre avec vue sur la mer.