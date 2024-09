1/5 Depuis plusieurs jours, les attaques des forces russes sur Kharkiv provoquent d'importantes destructions dans cette ville du nord-est de l'Ukraine.

Daniel Kestenholz

Ces derniers jours, les forces armées russes ont massivement bombardé Kharkiv, autrefois la deuxième ville d'Ukraine, connue avant la guerre pour ses universités et sa vie culturelle. Selon les informations des chaînes d'information russes et ukrainiennes, Moscou a attaqué la ville pour la première fois le 31 août avec son nouveau missile hybride et sa bombe aérienne baptisée Grom-E1.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a confirmé sur son canal Telegram l'attaque avec cette arme hybride. Il s'agirait du plus puissant missile-bombe de ce type dans l'arsenal russe. Auparavant, la Russie avait déjà utilisé cette nouvelle arme en mars 2023 près de Donetsk et un an plus tard à Myrnohrad, au sud-est de Kharkiv.

«Le Grom-E1 est une arme sophistiquée issue du missile air-sol soviétique Kh-38», écrit le journal ukrainien «Kyiv Post». La bombe roquette hybride «combine les caractéristiques d'un missile et d'une bombe d'aviation, ce qui la rend particulièrement meurtrière».

Précision jusqu'à la dernière seconde

Le missile hybride a été utilisé comme une bombe à effet glissant, a-t-on appris après l'attaque de la part des autorités ukrainiennes, qui ont évoqué d'importants dégâts près de Kharkiv. Un chasseur-bombardier Su-34 aurait servi de rampe de lancement.

Le Grom-E1 avait été présenté pour la première fois en 2018 lors du salon international de l'aéronautique et des technologies militaires à Moscou. La Russie a présenté cette nouvelle arme dans le cadre de sa modernisation militaire – pour des frappes de précision à longue portée.

Selon le portail militaire «Army Recognition», le missile de croisière air-sol dispose d'une portée maximale d'environ 200 kilomètres. La trajectoire peut être adaptée avec une grande précision, même dans les dernières secondes avant l'impact. La vitesse subsonique (inférieure à la vitesse du son) favorise le camouflage ainsi qu'une consommation économique de carburant lors de longs vols planés.

Publicité

Capable de porter des coups sévères

Le Grom-E1, équipé d'un moteur à réaction, peut porter différents types d'ogives, avec une charge allant jusqu'à 350 kilogrammes. Il servirait en premier lieu à détruire des installations fortifiées et à attaquer des objectifs stratégiques.

Les anciens missiles de ce type, plus petits, datent de l'époque soviétique. Avec le Grom-E1, les forces armées russes disposent dans leur arsenal d'une nouvelle arme dotée d'un guidage par satellite, capable de porter des coups sévères à l'Ukraine.

«Grom» signifie «tonnerre» en allemand. Après l'utilisation du missile hybride près de Kharkiv, le journal russe «Komsomolskaya Pravda» a titré que le «tonnerre de la vengeance» avait frappé la ville – en guise de vengeance pour Koursk. «L'ennemi ukrainien fera des cauchemars sur la nouvelle bombe-missile russe s'il survit», écrit le journal.

Non loin du front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau réclamé des armes à longue portée lors d'une rencontre à Zaporizhia avec le chef du gouvernement néerlandais, Dick Schoof. Il ne suffit pas de libérer des armes pour frapper des cibles dans l'arrière-pays russe, il faut aussi livrer ces missiles, a déclaré le président ukrainien.