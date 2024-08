Voici ce qu'il se passe lors des fêtes VIP sur les yachts de luxe

1/4 «J'y ai passé les meilleurs moments de ma vie», raconte Sarah, 28 ans, à propos de Dubaï. Elle était payée pour participer à une ou deux soirées par mois sur des yachts.

Nicola Imfeld

C'est l'été... et donc la saison des yachts, du moins pour les personnes fortunées qui peuvent s'offrir ce luxe. Que ce soit dans le sud de la France, à Ibiza ou à Dubaï, les yachts sont de sortie. Mais que se passe-t-il en mer, lors de ces soirées exclusives entre riches?

Sarah, mannequin anglaise de 28 ans, donne un rare aperçu de ce monde mystérieux où les jeunes femmes sont payées pour faire la fête avec des millionnaires. Elle a vécu des expériences très différentes – du job de rêve au cauchemar. Panorama d'un milieu très privilégié.

Interdiction de faire l'amour à Dubaï

Sarah a brièvement quitté Birmingham il y a trois ans pour s'installer aux Émirats arabes unis. Elle a accepté de témoigner à condition de que son nom de famille ne soit pas dévoilé. «Quand j'ai commencé à vivre à Dubaï en 2021, j'avais du mal à croire à la chance que j'avais. Je faisais un shooting pour un catalogue de maillots de bain lorsqu'une autre modèle m'a demandé si cela m'intéressait d'être payée pour venir à une fête sur un yacht immense», raconte-t-elle à «The Sun». Pour y rester cinq heures, elle a reçu 600 livres sterling d'un DJ connu.

Leur mission? «Discuter avec les invités, danser et de poser en bikini», se souvient Sarah. Il n'y avait que deux interdictions: ne pas trop boire et ne pas avoir de relations sexuelles avec qui que ce soit. «Mais si quelqu'un nous plaisait, nous pouvions flirter et nous embrasser, raconte-t-elle. J'ai vécu de super moments. Ensuite, j'ai été invitée à une ou deux fêtes par mois.»

Fête avec un crypto-millionnaire et un rappeur

La plupart des organisateurs de soirées lui ont demandé de signer un accord de confidentialité, «parce qu'il y avait tellement de gens célèbres», explique Sarah. De retour en Europe et lors d'une fête sur un bateau dans le sud de la France, le job idéal s'est cependant transformé en cauchemar. «Il y avait douze femmes et six hommes à bord. On nous a proposé 1200 livres pour 5 heures.» À bord: un crypto-millionnaire et un rappeur connu.

Sarah a remarqué que l'ambiance était différente de celle de Dubaï. Les autres femmes auraient tout fait pour les hommes présents sur le yacht. «Elles avaient l'attitude d'escortes, ce qui me mettait en danger.» Et en effet: «Un homme m'a attrapée par-derrière et a essayé de me peloter. Il était ivre et balbutiait, se souvient Sarah. J'étais horrifiée et effrayée. Nous naviguions en pleine mer et il n'y avait pas d'échappatoire. Je me suis sentie piégée.»

«Nous avons réalisé à quel point nous avions été naïves»

En larmes, elle aurait demandé aux organisateurs de la ramener sur la rive en hors-bord. «Avec d'autres filles, nous tremblions. Nous avons réalisé à quel point nous avions été naïves.»

Ce fut la dernière fête sur un yacht à laquelle Sarah a assisté. «Après cela, je me suis promis de rester à l'écart de ces fêtes rémunérées. Les soirées sur les yachts ont aussi leur part d'ombre, surtout en Europe.»