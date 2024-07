Les Philippines ravitaillent leurs troupes sur une épave en mer de Chine

Il s'agit de la première mission sur le récif Second Thomas depuis début juillet.

AFP Agence France-Presse

Les Philippines ont annoncé samedi avoir effectué une mission de ravitaillement et de rotation de troupes sur un récif en mer de Chine méridionale sans «incident fâcheux», plus d'un mois après un violent accrochage avec les forces chinoises sur ce site.

Cette mission sur le récif Second Thomas était la première depuis que Manille et Pékin ont conclu un «accord provisoire» début juillet pour la livraison de produits de première nécessité et une rotation des troupes philippines basées sur un navire de guerre échoué sur le récif.

Cet atoll a été le théâtre d'affrontements entre des bateaux chinois et philippins ces derniers mois, alors que Pékin redouble d'efforts pour faire valoir ses revendications sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. «Aucun incident fâcheux n'a été signalé» après qu'un navire civil escorté par un bateau des garde-côtes philippins a ravitaillé le navire échoué, le BRP Sierra Madre, et a effectué un changement de troupes samedi, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de Chine à Manille n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations.

Marin blessé

Selon Manille, un marin philippin a perdu un pouce lors de la dernière confrontation le 17 juin dans cette zone, lorsque des garde-côtes chinois armés de couteaux, de bâtons et d'une hache ont fait échouer une tentative de la marine philippine de réapprovisionner ses troupes. A la suite de l'annonce de l'accord par Manille, le ministère chinois des Affaires étrangères a laissé entendre que les Philippines devaient fournir à Pékin une «notification préalable» et permettre une vérification des livraisons, ce que Manille a rejeté.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé vendredi les Philippines à «respecter leurs engagements» dans le cadre de l'accord plutôt que «créer des complications», selon un compte rendu de sa rencontre avec le secrétaire philippin aux Affaires étrangères, Enrique Manalo, en marge d'une réunion des pays l'Association des nations du Sud-Est asiatique (Asean) au Laos.

Les troupes ont besoin d'approvisionnement

Manalo a déclaré espérer que Pékin respecterait sa part du marché. «Si les parties mettent en oeuvre l'accord, et nous espérons que la Chine le fera, nous pourrons réapprovisionner notre personnel militaire sur le navire sans aucune entrave», a-t-il indiqué devant la presse vendredi soir. Quelques soldats philippins sont stationnés sur le Sierra Madre, un navire rouillé délibérément échoué sur le récif en 1999 pour défendre les revendications de Manille sur la zone.

Publicité

Les troupes ont besoin d'être réapprovisionnées régulièrement en nourriture, en eau et autres produits de première nécessité, ainsi que d'être relevées. Le récif, revendiqué par la Chine et par les Philippines, se trouve à environ 200 kilomètres de l'île de Palawan, à l'ouest des Philippines, et à plus de 1.000 km de l'île de Hainan, île chinoise.