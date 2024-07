Après la déclaration transphobes d'Elon Musk en début de semaine, sa fille transgenre Vivian est sortie du silence pour la première fois et en a profité pour régler ses comptes avec son père.

1/5 La fille de Musk, Vivian Wilson, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour régler ses comptes avec son père.

Jessica von Duehren

«Mon fils a été tué par le virus Woke»... C'est avec cette puchline au vitriol que le patron du X, Elon Musk, a enterré en début de semaine sa relation avec sa fille Vivian Wilson, qui s'était révélée transgenre en 2022.

Aujourd'hui, Vivian contre-attaque. Et pour ça, elle est passée par... Threads, la plateforme de Mark Zuckerberg, concurrente de X. Elle y a partagé des posts de son père dans lesquels il affirmait que son fils était né homosexuel et légèrement autiste. Il s'en serait notamment rendu compte à travers les vêtements qu'elle choisissait. L'amour des comédies musicales et du théâtre aurait également éveillé les soupçons du milliardaire.

Selon Vivian Wilson, «c'est un fake complet. Rien de tout cela n'est arrivé. Je ne sais même pas d'où il tient ça». Pour la jeune femme, il ne pouvait pas savoir de telles choses. Et pour cause; il n'était jamais là quand elle était enfant.

Vivian Wilson s'oppose à tout ce que dit son père

Elon Musk avait en outre affirmé qu'il avait été duppé lorsqu'il avait autorisé son enfant, alors mineur, à prendre des bloqueurs de puberté, sans savoir qu'il s'agissait en fait de médicaments de stérilisation. Ce que la jeune fille conteste aujourd'hui avec véhémence.

En Californie, Vivian Wilson est légalement reconnue comme une femme. En 2022, elle avait changé de sexe et de nom. Dans des documents, elle a déclaré qu'elle ne voulait «plus être apparentée à Elon Musk de quelque manière que ce soit».