Cette mission, qui doit durer entre trois et cinq jours et transporter quatre personnes, s'inscrit dans le développement du tourisme spatial privé.

AFP Agence France-Presse

Un entrepreneur ayant fait fortune dans les cryptomonnaies a acheté à SpaceX une mission spatiale privée, qui doit décoller à la fin de l'année et être la première avec équipage à survoler les pôles de la Terre. Cette mission, qui doit durer entre trois et cinq jours et transporter quatre personnes, s'inscrit dans le développement du tourisme spatial privé, en plein essor depuis quelques années aux Etats-Unis.

Son commandant, Chun Wang, est le cofondateur des entreprises de minage de bitcoin F2pool et Stakefish. Il est présenté par SpaceX comme un «aventurier maltais», mais il a acquis cette nationalité récemment après être né et avoir grandi en Chine, selon la presse spécialisée américaine. «Cela fait maintenant deux ans et demi que j'attends cette mission avec impatience», a écrit sur X Chun Wang. «Un nouveau chapitre de l'exploration spatiale se déroule sous nos yeux.»

Davantage de radiations

De nombreux satellites, espions ou météo, évoluent sur une orbite polaire, relève auprès de l'AFP l'astrophysicien Jonathan McDowell. Mais l'atteindre réclame davantage de puissance et les radiations y sont a priori plus importantes, précise l'expert.

A ce jour, «l'inclinaison la plus élevée atteinte par un vol spatial habité est celle de la mission soviétique Vostok 6, à 65°» par rapport au plan de l'équateur, selon le site de la mission, et les pôles ne sont pas visibles depuis la Station spatiale internationale (ISS).

La mission a été nommée Fram2, en hommage à un navire ayant servi à l'exploration polaire. Elle utilisera une capsule Dragon de SpaceX, équipée d'un dôme d'observation. Le vaisseau volera à une altitude comprise entre 425 et 450 km, selon l'entreprise du milliardaire Elon Musk.

Un équipage hybride

Les trois autres membres d'équipage seront une réalisatrice norvégienne, Jannicke Mikkelsen, un Australien ayant exploré les pôles en tant que guide, Eric Philips, et une chercheuse allemande en robotique, Rabea Rogge. Des observations scientifiques sont prévues, comme la prise des premières images de radiographie dans l'espace et l'étude d'un phénomène lumineux ressemblant à des aurores, selon SpaceX.

Publicité

L'entreprise a déjà fait voler 13 missions habitées depuis quatre ans. Elle achemine les astronautes de la Nasa jusqu'à l'ISS, mais a aussi réalisé plusieurs missions de tourisme spatial, dont la première en 2021, nommée Inspiration4, financée par le milliardaire américain Jared Isaacman.

«Jusqu'en 2021, les missions spatiales étaient l'apanage des gouvernements», a souligné Chun Wang. «Puis Inspiration4 est arrivée et a tout changé.» Une autre mission privée, Polaris Dawn, doit décoller le 26 août et emporter quatre membres d'équipage, dont M. Isaacman. Elle doit permettre de réaliser la première sortie spatiale privée.