Avec une performance économique comparable à celle de la Grande-Bretagne ou du Japon, il était autrefois le pays le plus riche d'Amérique latine. 50 ans plus tard aujourd'hui, le Venezuela est en proie au chaos. Près de huit millions de personnes ont fui le pays, inscrivant dans l'histoire le deuxième mouvement de fuite le plus important au monde, selon l'organisation des réfugiés de l'ONU, le HCR.

Le responsable de cette misère est Nicolás Maduro, qui s'est fait à nouveau attribuer le titre de président de la République dimanche dernier lors des élections présidentielles. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'il les a remportées. Les observateurs électoraux du Centre Carter américain indépendant, eux, l'accusent de fraude électorale.

De nombreux pays comme les Etats-Unis, l'Argentine, le Chili et l'UE refusent de reconnaître sa victoire électorale et font pression. Le dirigeant de gauche sera-t-il renversé après onze ans?

Mais qui est Nicolás Maduro?

L'ancien chauffeur de bus Nicolás Maduro a repris en 2013 la présidence de Hugo Chávez. Ce dernier avait pris le pouvoir en 1999 et conduit le pays vers un socialisme autoritaire. Pendant des années, Nicolás Maduro a offert aux Vénézuéliens de l'essence gratuite grâce aux ressources naturelles, mais a négligé les investissements et la productivité. L'année dernière, le dirigeant de gauche a même menacé d'envahir et d'annexer le pays voisin, le Guyana, afin de s'emparer de ses ressources naturelles.

Les onze années de mandat de Nicolás Maduro n'ont été que désastres, comme en témoigne l'exode massif des populations. Sous son règne, l'effondrement de l'économie a été catastrophique: l'hyperinflation était telle, avec 1,4 million de pour cent, qu'il a supprimé sans hésiter cinq zéros sur les billets de banque en bolivar.

Impliqué dans un trafic de drogue

Günter Maihold, de l'Institut d'Amérique latine de l'Université libre de Berlin, pense que le gouvernement autocratique de Nicolás Maduro restera fermement en selle malgré les troubles actuels. «L'élite au pouvoir se compose de partisans de Nicolás Maduro et de militaires qui occupent des postes centraux dans l'administration et dans le groupe pétrolier national PDVSA.»

Les deux groupes se servent dans les ressources de l'Etat et sont impliqués dans des affaires illégales comme le trafic de drogue et le déplacement de minéraux précieux comme l'or. Günter Maihold explique: «Cela les soude, jusqu'à présent aucune fissure visible n'est apparue dans ce bloc de pouvoir.»

Le chef de l'opposition s'inquiète

La fraude électorale manifeste de Nicolás Maduro pousse de nombreux Vénézuéliens révoltés dans la rue. Nicolás Maduro se déchaîne et les fait impitoyablement tabasser: au moins onze personnes ont perdu la vie dans les premiers jours après les élections lors de manifestations. D'autre part, au moins 1200 «criminels» selon le gouvernement de Nicolás Maduro ont été arrêtés.

L'opposition considère son challenger Edmundo González Urrutia de l'alliance Plataforma Unitaria Democrática comme le vainqueur. La situation est telle que la leader de l'opposition María Corina Machado craint pour sa vie et se cache. Elle a pendant 15 ans été interdite de politique et n'a pas pu se présenter aux élections en raison de prétendues irrégularités commises en tant que députée.

Des signes annonciateurs d'une tempête

L'apaisement n'est pas en vue. Les tentatives de vérification indépendante du résultat des élections sont dans l'impasse, les efforts du Brésil, de la Colombie et du Mexique pour trouver une solution pacifique n'ont pas permis de progresser. «Actuellement, tout ressemble à une escalade», s'inquiète Günter Maihold. «Il est à craindre qu'une nouvelle vague de migration se produise.»

Selon lui, il serait possible d'exercer une influence surtout en faisant pression de l'extérieur. C'est ce qu'écrit R. Evan Ellis, professeur de recherche sur l'Amérique latine à l'Institut d'études stratégiques du U.S. Army War College, sur le site Internet The Dialogue. Selon lui, il s'agit désormais, pour les Etats-Unis et les partenaires démocratiques partageant les mêmes idées, de faire pression avec des sanctions maximales. Le régime pourrait être isolé et le «risque de contagion» de ses actions criminelles et subversives dans la région serait restreint.

Les États-Unis font pression

Pour la Suisse, qui avait déjà repris les sanctions de l'UE à l'encontre du Venezuela en 2018, on privilégie la patience. Interrogé, le DFAE écrit: «Nous continuons d'attendre la publication des résultats détaillés pour chaque bureau de vote par l'autorité électorale, ce qui est indispensable pour la transparence, la crédibilité et la légitimité des résultats électoraux.»

John Kirby, directeur de la communication du Conseil de sécurité nationale, montre que les Etats-Unis sont sérieux. «Notre patience et celle de la communauté internationale commencent à s'épuiser», menace-t-il.

Il n'est toutefois pas certain que la pression soit utile. Nicolás Maduro a d'autres alliés de taille. Parmi eux se trouvent la Russie, la Chine, la Bolivie, le Honduras et Cuba. Ces états se sont empressés de le féliciter pour son élection, et viennent aujourd'hui déjà à la rescousse pour d'autres affaires et opérations militaires spéciales.