Samuel Hottinger a été agressé sur l'autoroute italienne. Des hommes masqués l'ont forcé à s'arrêter et lui ont volé sa voiture, ainsi que son téléphone portable et son porte-monnaie.

Christina Benz

Seul, sans téléphone portable ni voiture, perdu au milieu de l'autoroute. Ce n'est certainement pas ainsi que Samuel Hottinger, originaire de Thurgovie, avait imaginé son retour de vacances. A 4h du matin, des hommes masqués l'ont tiré hors de sa voiture et l'ont laissé seul sur l'autoroute italienne.

Le jeune homme de 28 ans venait de passer deux semaines ensoleillées en Sicile. Avec son chien Sky âgé de deux ans, il rendait visite à son frère qui était sur l'île. Le vendredi soir, il a pris la route pour la Suisse. Son trajet a tourné au cauchemar, près de Naples.

Son chien a failli être emporté par les voleurs

«Lorsque j'ai dû ralentir en arrivant derrière des voitures à l'arrêt, j'ai d'abord pensé que ces personnes avaient un problème ou qu'elles étaient bloquées. J'ai réalisé trop tard ce qui se passait vraiment», explique Samuel Hottinger à Blick. Deux véhicules devant lui et un derrière l'ont forcé à s'arrêter – il était encerclé.

Des hommes masqués ont frappé aux fenêtres et aux portes de sa voiture. «J'ai pensé que je ne pourrais de toute façon pas me sortir de cette situation et j'ai préféré ouvrir la porte avant qu'ils ne sortent des armes», explique le jeune homme de 28 ans. Il pensait qu'ils ne voulaient que son téléphone portable et son porte-monnaie. Mais il s'est vite rendu compte que les voleurs n'allaient pas s'arrêter là: ils voulaient sa voiture, une Cupra Formentor VZ5.

Son sang n'a fait qu'un tour lorsqu'il a réalisé le pire: «Au moment où je me suis rendu compte que Sky était encore dans la voiture, j'ai été pris de panique», raconte Samuel Hottinger. Il a agi rapidement pour sauver son chien de cette situation dangereuse. Il a crié «Mio cane, mio cane!» et a pu libérer Sky de la voiture au dernier moment, avant que les voleurs ne les laissent seuls. Il n'a réellement vu que deux des voleurs, ils portaient des cagoules, dont l'une était verte.

Quatre kilomètres de marche au bord de l'autoroute

Il a ensuite dû marcher environ quatre kilomètres dans la nuit jusqu'à l'aide la plus proche. «L'autoroute était dangereuse, il y avait des déchets et des débris partout. Je devais souvent porter Sky pour protéger ses pattes», explique Samuel Hottinger. Il devait également contourner des buissons d'épines qui bordaient la route. Des voitures le frôlaient à toute vitesse.

Il a finalement trouvé de l'aide dans une station-service. Une personne lui a permis d'appeler la police. «J'ai été surpris d'apprendre que la police avait déjà été informée. Mon ami, avec qui j'étais au téléphone lors de l'agression, avait appelé mon frère», raconte Samuel Hottinger. Le rapport de police a été mis à la disposition de Blick.

Son frère est allé le chercher au poste de police et l'a emmené dans sa chambre d'hôtel. Après 24h sans dormir, le Thurgovien épuisé s'est effondré sur son lit. Le lendemain, son assurance lui a réservé sa propre chambre d'hôtel et lui a procuré deux billets de train – un pour lui et un pour Sky – pour rentrer en toute sécurité en Suisse.

Le voyage en train s'est heureusement révélé agréable. Sans son téléphone portable, Samuel Hottinger a dû trouver une autre manière de se divertir: «C'était une expérience étrange mais agréable de voyager sans mon téléphone. J'ai parlé avec des gens que je n'aurais peut-être jamais abordés dans une autre situation.»