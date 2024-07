Les questions les plus importantes après le retrait de Biden

1/4 Biden ne sera plus candidat à l'élection présidentielle américaine.

SDA et Melissa Müller

La pression sur le président américain Joe Biden pour qu'il se retire de la course à la présidence a énormément augmenté ces derniers jours. Les doutes sur son aptitude à être candidat en raison de son âge et de sa forme mentale étaient immenses, même parmi ses proches. Le démocrate a désormais annoncé son retrait. Questions et réponses importantes sur ce départ et ses conséquences:

Que va-t-il se passer maintenant?

Biden avait déjà remporté les élections primaires internes de ses partis et s'était assuré les voix de délégués nécessaires pour la convention de nomination qui se tiendra du 19 au 22 août à Chicago dans l'Etat de l'Illinois. En principe, l'homme de 81 ans devait y être officiellement désigné comme candidat à la présidence. Après son retrait de la course, les délégués à Chicago ne sont désormais plus liés au résultat des primaires dans leur Etat, mais libres de leur décision.

Les démocrates ne devraient toutefois pas avoir intérêt, si près des élections, à lancer une concurrence ouverte entre plusieurs candidats de substitution et à faire de la convention du parti le théâtre d'un drame du vote. Il est plus probable qu'ils tentent de rassembler à l'avance le parti derrière une nouvelle personnalité de premier plan.

Le président du comité national du parti démocrate, Jaime Harrison, a souligné que «le peuple américain entendra bientôt le parti démocrate parler des prochaines étapes et de la suite du processus de nomination». Ce processus «se déroulera selon les règles et procédures établies du parti», indique un communiqué à ce sujet. «Nos délégués sont prêts à prendre leurs responsabilités au sérieux et à présenter rapidement un candidat au peuple américain».

Qui cela pourrait-il être?

La vice-présidente de Biden, Kamala Harris. Immédiatement après l'annonce de son retrait, Biden a proposé sa vice-présidente comme candidate de remplacement pour l'élection de novembre. L'homme de 81 ans a déclaré qu'en cette année électorale 2020, choisir Harris comme candidate à la vice-présidence était sa meilleure décision. Il lui exprime donc son plein soutien pour se présenter comme candidate démocrate aux prochaines élections.

Harris est considérée comme le successeur naturel de Biden. Elle est la première femme et la première personne racisée à prêter serment en tant que vice-présidente des Etats-Unis. Son père avait autrefois immigré de Jamaïque pour étudier l'économie. Sa mère, chercheuse en cancérologie et militante des droits civiques, est venue d'Inde. Les démocrates auraient besoin de bonnes raisons pour écarter Harris.

De plus, elle est connue pour son rôle, elle a déjà passé tous les contrôles pour la Maison Blanche et pourrait probablement avoir accès à l'appareil de campagne et probablement aussi aux dons collectés par Biden, car elle fait déjà partie de sa campagne de réélection en tant que vice-présidente. Il lui reste à trouver un colistier à ses côtés. La femme de 59 ans a longtemps été considérée comme pâle dans sa fonction et a dû faire face à de mauvais sondages. Face aux critiques de Biden, elle a récemment gagné en popularité. Ces derniers jours, Biden lui-même a fait publiquement l'éloge de Harris de manière très offensive.

Y aurait-il encore des alternatives à Harris?

Outre Harris, les noms de Gavin Newsom et de Gretchen Whitmer ont été les plus souvent cités ces derniers temps. Newsom est gouverneur du puissant État de Californie. Il s'est fait un nom au niveau national et a travaillé intensivement sur son profil, notamment avec des voyages à l'étranger très remarqués.

Whitmer est gouverneur du Michigan et est considérée depuis longtemps comme une force montante du parti. Avant les élections de 2020, Biden avait envisagé de la nommer vice-présidente. Selon les médias américains, tous deux auraient fait savoir en interne qu'ils n'étaient pas disponibles comme vice-présidents potentiels pour Harris.