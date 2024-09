Une compagnie hongkongaise fait examiner ses Airbus A350

Cathay Pacific a observé des défaillances sur les conduites de carburant au niveau du moteur de 15 appareils Airbus A350 (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Les «conduites de carburant au niveau du moteur» de «15 avions» nécessitent un remplacement et, «parmi eux, six ont déjà connu des réparations réussies», a affirmé l'entreprise mercredi dans un communiqué.

Les neuf appareils restants vont eux aussi être réparés et devraient reprendre du service «d'ici à samedi», a ajouté Cathay Pacific. Au total, 90 vols ont été annulés entre lundi et samedi, en particulier des liaisons avec Singapour, Taipei, Tokyo et Bangkok, a ajouté la compagnie.

La société avait déclaré en début de semaine avoir identifié «une défaillance d'un composant du moteur» fabriqué par l'entreprise britannique Rolls-Royce. «Ce composant est le premier de ce type à subir une telle panne sur un A350 dans le monde», avait-elle indiqué.

48 appareils immobilisés

Cathay Pacific, l'un des plus grands utilisateurs mondiaux d'avions A350, a immobilisé les 48 appareils de ce type présents au sein de sa flotte après qu'un avion à destination de Zurich a été contraint de rebrousser chemin vers Hong Kong lundi. Dans le sillage de l'entreprise hongkongaise, plusieurs compagnies aériennes asiatiques ont indiqué procéder à des contrôles de sécurité de leurs flottes d'A350-900 et A3500-1000, des appareils qui utilisent tous des moteurs produits par Rolls-Royce.

Japan Airlines a confirmé que trois de ses A350 ne présentaient aucun problème, et que deux autres étaient examinés mercredi. Un porte-parole de Thai Airways a pour sa part indiqué qu'aucune anomalie n'avait été découverte pendant les vérifications de 23 Airbus A350 de la compagnie, effectuées depuis l'incident de lundi.

Singapore Airlines prend des précautions

Par ailleurs, Singapore Airlines a indiqué mardi inspecter «par précaution» les moteurs des A350-900 de sa flotte, sans que ses vols n'en soient affectés. L'avionneur européen Airbus et Rolls-Royce n'ont pas souhaité faire de commentaire, affirmant que les examens en cours les en empêchent. Airbus a dit travailler «en étroite collaboration avec Rolls-Royce et Cathay Pacific».

En novembre, le directeur général de la compagnie Emirates, Tim Clark, avait fait part de son inquiétude quant à la longévité des moteurs de l'A350. Rolls-Royce a défendu ses moteurs, des Trent XWB-97, et affirmé prendre des mesures pour améliorer leur durabilité.

Cathay a annoncé le mois dernier prévoir d'acheter jusqu'à 60 Airbus A330-900, qui viendraient s'ajouter à sa flotte de plus de 230 appareils. Shukor Yusof, analyste chez Endau Analytics, société de conseil basée à Singapour, a déclaré que cette affaire affecterait probablement les résultats financiers de Cathay. «A chaque fois qu'un avion est cloué au sol à grande échelle, c'est critique car cela a un impact sur les passagers et, en fin de compte, sur les résultats», a-t-il déclaré à l'AFP.