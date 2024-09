La famille de l'auteur présumé de l'attentat de Solingen est abasourdie. Elle le décrit comme une personne joyeuse et n'arrive pas à croire qu'il soit responsable de son acte.

1/5 Le 23 août, trois personnes sont mortes lors de la fête du 650e anniversaire de la ville de Solingen. Huit autres personnes ont été blessées.

Le 23 août, Issa al H.* a vraisemblablement poignardé trois personnes et en a blessé huit autres lors de la fête du 650e anniversaire de la ville de Solingen, en Allemagne. Les raisons qui ont poussé le réfugié syrien à tuer trois personnes ne sont pas encore claires. Le «Spiegel» a retrouvé son père Chalaf Al H. et sa sœur Fatima à Damas, la capitale syrienne. Ils vivent dans la misère et n'arrivent pas à croire ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas expliquer leur geste.

«J'ai prié pour que ce soit un malentendu. Je ne pense pas que notre fils pourrait faire quelque chose comme ça», explique son père. Selon la sœur de Issa al H., Fatima, il s'était encore présenté à la famille quelques jours avant le crime et était «comme d'habitude». Il riait et faisait des blagues.

«Tous ceux qui l'ont rencontré l'ont apprécié»

La famille décrit Issa al H. comme une personne joyeuse et sociable. «Tous ceux qui le rencontraient l'appréciaient. Il était très apprécié, comme tous ses frères», explique sa sœur. Elle ajoute qu'il n'était pas très religieux, qu'il ne priait qu'une fois par jour et ne jeûnait pas.

La famille est originaire de la région de Deir al-Sor, mais a dû fuir la guerre. En 2016, le père a envoyé son fils en Turquie pour le protéger d'un enrôlement forcé par l'État islamique (EI). «Mon père avait peur pour Issa, car ils recrutaient de force des jeunes hommes. Issa était encore un adolescent à l'époque», raconte sœur Fatima.

S'installer, se marier, construire un avenir

Après deux ans en Turquie, Issa al H. a poursuivi son voyage vers l'Allemagne. Son projet: s'installer, se marier, se construire un avenir. Pour la famille, il est exclu qu'il ait pu rejoindre des groupes islamistes. «Il est impossible que notre Issa soit avec eux. Il a bon cœur», assure sa sœur.

Chalaf al H. ne peut pas croire que son fils ait commis cet acte: «Pourquoi as-tu fait ça, mon fils? Peut-être qu'il n'était pas tout à fait conscient de ce qu'il faisait ou que quelqu'un lui a fait un lavage de cerveau.» Il s'adresse aux Allemands: «Que Dieu bénisse les victimes, les guérisse et protège leurs familles et leurs enfants. Que la paix soit avec vous.»

