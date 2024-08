Plus d'un milliard de dépenses

Plus d'un milliard de dépenses

La Pologne a signé un nouveau contrat s'inscrivant de la cadre de la modernisation de son armée accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine.

AFP Agence France-Presse

Varsovie a signé lundi un accord d'une valeur de 1,13 milliard d'euros sur la production de 48 lanceurs de missiles antiaériens américains Patriot. Ces derniers sont destinés à renforcer la défense de ce pays frontalier de la Russie et de l'Ukraine.

Les lanceurs M903 seront produits en Pologne, selon l'accord signé entre l'américain Raytheon et le groupe polonais Huta Stalowa Wola. Ils doivent être livrés à l'armée polonaise dans les années 2027-2029.

Un projet de modernisation de l'armée

«Ce contrat renforce la sécurité de la Pologne», a déclaré lors de la cérémonie de signature le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Il s'agit d'un nouveau contrat important s'inscrivant dans le cadre d'une modernisation de l'armée polonaise accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine.

Etat voisin et soutien inconditionnel de ce pays, la Pologne consacrera cette année plus de 4% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, soit une somme d'environ 33 milliards de dollars, le double des 2% demandés par l'Otan. Elle poursuit également, à coup de milliards de dollars, une série d'acquisitions d'équipements militaires importants, principalement auprès des Etats-Unis et de la Corée du Sud.

Achat de plusieurs centaines de missiles

Vendredi, la Pologne a signé un accord avec Washington sur l'achat de quelques centaines de missiles air-air AIM-120C AMRAAM, contrat d'une valeur de «855 millions de dollars», soit environ 783 millions d'euros.

Selon les médias, les deux pays doivent signer mardi prochain un accord définitif sur l'achat de 96 hélicoptères de combat américains AH-64E Apache d'une valeur estimée à plus de neuf milliards d'euros.

Publicité

En vue de cet achat, la Pologne a signé la semaine dernière avec des sociétés américaines Boeing et General Electric des accords de compensation industrielle. Ceux-ci concernent le transfert de compétences dans l'entretien de ces hélicoptères à des usines polonaises, des contrats d'une valeur totale d'environ 215 millions d'euros.