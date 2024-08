Vladimir Poutine est arrivé en Azerbaïdjan pour une visite d'Etat de deux jours. Reçu par son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, l' alliance entre la Russie et l'Azerbaïdjan ainsi que les problèmes internationaux d'actualité seront discutés.

1/2 Lors de son séjour, il s'entretiendra avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé dimanche à Bakou en Azerbaïdjan pour une visite d'Etat de deux jours, a annoncé le Kremlin dans un communiqué. Lors de son séjour, il s'entretiendra avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev.

La visite dans ce pays du Caucase, proche partenaire de Moscou mais aussi important fournisseur d'énergie des pays occidentaux, intervient sur fond d'offensive militaire ukrainienne sans précédent sur le sol russe. La télévision russe a diffusé des images de l'avion du maître du Kremlin à son arrivée dans la soirée à Bakou.

Vladimir Poutine doit s'entretenir lundi sur les bords de la mer Caspienne avec Ilham Aliev sur «les questions relatives au développement des relations de partenariat stratégique et d'alliance entre la Russie et l'Azerbaïdjan, ainsi que des problèmes internationaux et régionaux d'actualité», a précisé le Kremlin.

Le dirigeant russe doit également assister lundi à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe de Heydar Aliev, père du dirigeant azerbaïdjanais actuel et ancien président de ce pays du Caucase entre 1993 et 2003, d'après l'agence russe Ria Novosti.

Conflit entre Erevan et Bakou

Des discussions en formats réduit et élargi sont également au programme, tout comme la signature de documents conjoints et une déclaration à la presse de Vladimir Poutine et d'Ilham Aliev, selon Ria Novosti.

Le dernier déplacement de Vladimir Poutine en Azerbaïdjan remontait à septembre 2018.

Publicité

Hôte de la conférence climatique COP29 en novembre prochain, l'Azerbaïdjan est notamment un gros producteur de gaz naturel, vers lequel l'Union européenne s'est tournée pour combler la nette réduction des livraisons russes depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022.

La Russie, de son côté, est accusée d'avoir joué un rôle équivoque dans le conflit qui a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux ex-Républiques soviétiques longtemps restées dans la sphère d'influence russe, sur la question du Haut-Karabakh.

L'Arménie reproche à Moscou son manque de soutien face à l'Azerbaïdjan, qui a entièrement reconquis par la force, en septembre 2023, cette région montagneuse azerbaïdjanaise contrôlée pendant trois décennies par des séparatistes arméniens.

Depuis, Erevan cherche à renforcer ses liens avec les Occidentaux, dont les Etats-Unis, au grand dam du Kremlin.

Publicité

Mandat d'arrêt

Cette visite du président russe en Azerbaïdjan survient alors que Moscou cherche à repousser une offensive militaire lancée sur son sol le 6 août par les troupes ukrainiennes qui, en difficulté face à la poussé russe dans l'Est de l'Ukraine, ont ainsi ouvert un autre front.

Vladimir Poutine a ordonné à son armée d'«expulser» les forces ukrainiennes qui, selon Kiev, contrôlent 82 localités et 1150 km2 de territoire russe.

Le président russe est visé depuis mars 2023 par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour la «déportation» d'enfants ukrainiens vers la Russie, rendant plus compliqué ses déplacements à l'étranger. Le Kremlin rejette catégoriquement ces accusations.