Des terroristes auraient infiltré les services de sécurité des concerts de Taylor Swift

La superstar américaine Taylor Swift aurait dû se produire à Vienne mais une alerte attentat a tout bousculé.

Janine Enderli , Denis Molnar , Georg Nopper , Marian Nadler et Laszlo Schneider

Trois personnes soupçonnées de terrorisme ont été arrêtées en Autriche. Un jeune homme de 19 ans avait notamment prévu de commettre des attentats lors des prochains concerts de Taylor Swift à Vienne, a déclaré Franz Ruf, directeur général de la sécurité publique au ministère autrichien de l'Intérieur. Dans la soirée, l'organisateur a annulé tous les concerts à Vienne en raison de la situation sécuritaire. Notre pays voisin a déclaré le niveau d'alerte terroriste 4, le deuxième plus élevé du pays.

Comme le rapporte «OE24», les personnes arrêtées prévoyaient de faire exploser une bombe lors du concert de la star américaine. Ils voulaient tuer autant de «Swifties» que possible. Si les conditions le permettaient, ils auraient foncé dans la foule en voiture ou auraient commis un attentat au couteau, comme le révèlent des messages échangés entre les suspects. «Ils voulaient faire un bain de sang», déclare un haut responsable autrichien de la sécurité cité par le portail d'information.

«Il a fait des aveux complets et a déclaré qu'il avait l'intention de commettre un attentat à l'aide d'explosifs et d'armes blanches, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur des services de renseignement (DSN), Omar Haijawi-Pirchner. Son objectif était de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes, soit aujourd'hui, soit demain, pendant le concert.»

Des produits chimiques saisis

Des substances chimiques ainsi que des armes blanches ont été saisies chez l'Autrichien d'origine macédonienne. L'adepte présumé de l'Etat islamique (EI) avait déjà terminé la fabrication d'un engin explosif. «Des explosifs ont été fabriqués», a confirmé la police jeudi lors d'une conférence de presse. Les enquêteurs ont manipulé des pièces en combinaison de protection lors de la fouille.

Lors d'une descente de police, la police avait évacué par précaution des maisons et une partie d'une maison de retraite par crainte de la présence d'explosifs. Entre-temps, il est devenu clair que le jeune homme voulait se faire exploser devant le stade Ernst Happel de Vienne.

Le magazine «Profil» annonce ce jeudi qu'un troisième suspect a été arrêté. Le journal autrichien «Kurier» rapporte également que les suspects auraient recruté des agents de sécurité qui auraient dû aider à réaliser l'attentat.

Vol de produits chimiques

Le jeune homme de 19 ans se serait radicalisé sur Internet et aurait prêté serment d'allégeance au sommet de l'organisation terroriste Etat islamique il y a quelques semaines, a déclaré Franz Ruf. Selon le journal «Kronen-Zeitung», le suspect aurait volé les produits chimiques chez son ancien employeur. Comme le rapporte «Heute», le principal suspect a également emporté un tonneau d'acide de son ancienne entreprise. Celui-ci pourrait contenir de l'acide fluorhydrique, un liquide hautement toxique.

Selon la police, l'homme a été arrêté le matin même à Ternitz, à 75 kilomètres au sud-ouest de Vienne. Comme l'a indiqué la police jeudi, le prévenu a quitté son emploi le 25 juillet et a annoncé qu'il avait «encore de grands projets». «A partir de ce moment, il s'est concentré sur les préparatifs de l'attentat terroriste», a déclaré un porte-parole de la police. Il aurait par exemple téléchargé des instructions sur les bombes sur Internet. Il serait également passé aux aveux.

La théorie de l'auteur unique rejetée

Une deuxième personne a été arrêtée dans l'après-midi à Vienne. Il s'agit d'un jeune de 15 ans d'origine turque. Le soir, un autre jeune de 17 ans a été arrêté. Les enquêteurs avaient alors déjà écarté la thèse d'un éventuel acte isolé.

Comme le rapportent les médias américains CBS et ABC, une information cruciale pour la police autrichienne a été reçue des services de renseignement américains. Europol aurait également été informé. Aucun autre complice n'est actuellement recherché.

Les «Swifties» déçus

65'000 personnes étaient attendues par concert dans un stade complet, ainsi qu'environ 20'000 fans qui se seraient rendus à l'arène sans billets pour écouter la musique de leur idole à distance, a déclaré le chef de la police régionale de Vienne, Gerhard Pürstl. Les concerts auraient dû avoir lieu jeudi, vendredi et samedi. La déception est grande parmi les «Swifties» – nombreux fans étant venus de loin.

Sur X, les réactions ne se sont pas faites attendre: «Ce n'est pas possible que nous annulions l'événement le plus beau et le plus positif de la décennie à cause d'un pouilleux de 19 ans!» L'organisateur du concert a annoncé qu'il rembourserait le prix des billets dans les dix jours ouvrables à venir.

«La situation était très grave»

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a écrit dans la nuit de mercredi à jeudi sur X: «Grâce à la coopération intensive de notre police et de la DSN (Direction de la protection de l'État et du renseignement) nouvellement mise en place avec les services étrangers, la menace a pu être identifiée et combattue à temps et une tragédie a pu être évitée.»

Pour les fans, l'annulation des concerts reste, bien-sûr «une amère déception». Mais «la situation autour de l'attaque terroriste apparemment planifiée à Vienne était très grave.» Les enquêtes menées par les forces d'intervention continuent de battre leur plein, a ajouté le chancelier.

«Nous vivons à une époque où des moyens violents sont utilisés pour attaquer notre mode de vie occidental, a poursuivi Karl Nehammer. Le terrorisme islamiste menace la sécurité et la liberté dans de nombreux pays occidentaux. C'est précisément pour cette raison que nous n'abandonnerons pas nos valeurs telles que la liberté et la démocratie, mais que nous les défendrons avec encore plus de véhémence. Ces valeurs sont le fondement de notre société et nous permettent de résister à l'extrémisme et au terrorisme. Il est important de rester vigilant, de se serrer les coudes et d'agir avec détermination contre l'islamisme.»