«Les gens sont terrifiés»: Israël bombarde le nord de la bande de Gaza

28.06.2024, 20:55 heures

Israël et le Hamas continuent de s'affronter durement à la frontière israélo-libanaise

Dans un communiqué, les brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont indiqué vendredi être «engagées dans des affrontements intenses» avec les soldats israéliens à Choujaïya, affirmant qu'il y avait «des morts et des blessés» côté israélien et qu'un hélicoptère était venu les évacuer. L'armée a en effet débuté jeudi une opération à Choujaïya avec des tirs d'artillerie et d'hélicoptères, dans l'est de Gaza-ville.

Tsahal fait état dans ce secteur de la «présence de terroristes» et «d'infrastructures terroristes». Des soldats y ont pénétré et des avions militaires ont visé des «dizaines de sites» du Hamas.

Des colonnes de fumée se sont élevées au-dessus de Choujaïya après des frappes aériennes et des tirs d'obus, selon un correspondant de l'AFP. La Défense civile a fait état de nombreux morts.

Source: ATS/AFP