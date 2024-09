Le Brésil continuera sa mission diplomatique au Venezuela

Le Brésil va continuer à représenter l'Argentine au Venezuela, et notamment de gérer son ambassade où sont réfugiés six cadres de l'opposition vénézuélienne depuis le mois de mars. Caracas a pourtant annoncé la révocation de ce mandat plus tôt.

«Le Brésil continuera à défendre les intérêts argentins jusqu'à ce que le gouvernement argentin nomme un autre Etat acceptable par le gouvernement vénézuélien pour exercer ces fonctions», assure le ministère brésilien dans un communiqué. Il souligne «l'inviolabilité des installations de la mission diplomatique argentine» à Caracas.