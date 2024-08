Le monde en sait «déjà beaucoup» sur le mpox, et l'on ne peut donc pas le considérer comme «le nouveau Covid», a affirmé mardi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge.

L'OMS se veut rassurante concernant le mpox. Elle assure que la variole du singe n'est pas un nouveau Covid.

ATS Agence télégraphique suisse

«Le mpox n'est pas le nouveau Covid. Qu'il s'agisse du clade 1 du mpox, à l'origine de l'épidémie actuelle en Afrique centrale et orientale, ou du clade 2 du mpox, à l'origine de l'épidémie de 2022» dans le monde, a déclaré le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Hans Kluge, lors d'un point de presse des agences de l'ONU à Genève.

«Nous en savons déjà beaucoup sur le clade 2. Il nous reste à en apprendre davantage sur le clade 1», a-t-il affirmé, en relevant que «nous savons comment lutter contre le mpox». La recrudescence du mpox en République démocratique du Congo (RDC), portée par le clade 1b qui touche aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, a incité l'OMS à décréter le 14 août une urgence de santé publique de portée internationale, l'alerte sanitaire du niveau le plus élevé.

Des variants plus ou moins dangereux

L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022 lorsqu'une épidémie de mpox, portée alors par le clade 2b, s'était étendue à travers le monde. L'alerte avait été levée en mai 2023. Anciennement appelé variole du singe, le virus a été découvert en 1958 au Danemark, chez des singes élevés pour la recherche. Puis en 1970 pour la première fois chez l'homme dans l'actuelle RDC, connu autrefois sous le nom de clade du bassin du Congo puis sous le nom de clade 1, et désormais clade 1a suite à la récente découverte du variant 1b en RDC.

«Le clade 1a est ce que l'on appelait autrefois le clade du bassin du Congo» et les malades sont généralement contaminés par des animaux infectés, a indiqué la Dr Catherine Smallwood, du bureau européen de l'OMS. En revanche, a-t-elle dit, «nous n'avons pas isolé ou détecté de transmission zoonotique du clade 1b». Selon l'experte, «il semble donc s'agir d'une souche du virus qui circule exclusivement au sein de la population humaine, et certains des changements viraux identifiés par les virologues nous montrent qu'il est probable qu'elle se transmette plus efficacement entre humains».

«Nous savons que le clade 1 est plus dangereux que le clade 2», a renchéri un porte-parole de l'OMS à Genève, Tarik Jasarevic, mais les spécialistes cherchent maintenant à savoir s'il existe une réelle différence entre le clade 1a et le clade 1b, en termes de gravité. «Ce n'est que récemment que nous avons découvert le clade 1b, qui se propage rapidement (...) mais nous ne sommes pas encore sûrs de sa gravité», a-t-il ajouté.