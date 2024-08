1/5 Dave Hogbin avec sa femme Jane et leurs trois enfants.

Ce devait être de belles vacances familiales en camping. Mais le voyage à Cooktown, en Australie, a été fatal à Dave Hogbin. Il se trouvait avec son épouse Jane et leurs trois enfants, âgés de 2, 5 et 7 ans, au bord de la rivière Annan. La famille était souvent partie en caravane dans la nature, comme ce fameux week-end.

Alors que Dave Hogbin marchait le long de la rive, le sol s'est effondré. Le médecin de 40 ans est tombé dans l'eau et n'a pas réussi à se hisser sur la terre ferme. «En quelques instants, il a été emporté», raconte sa femme au portail d'information News.com.au.

Des restes retrouvés dans l'estomac du crocodile

Jane Hogbin a toutefois réussi à attraper le bras de son mari. Le sauvetage semblait parfait. Mais le courant était plus fort que prévu. Lorsque Dave Hogbin a réalisé que sa femme risquait, elle aussi, d'être entraînée dans les profondeurs, il a lâché prise. Et le quadragénaire a disparu dans la rivière.

Peu après, il a été dévoré par un crocodile. Les rangers ont retrouvé ses restes humains dans l'estomac d'un reptile de cinq mètres de long. L'animal a été découvert dans un ruisseau à près de quatre kilomètres du lieu de l'accident. Une identification formelle n'a pas encore été établie. Les enquêteurs sont toutefois sûrs que le défunt est bien Dave Hogbin.

«Le dernier acte altruiste de Dave»

Les amis et la famille sont sous le choc. Sur une campagne GoFundMe lancée par un ami de la famille, on peut lire «La famille et les amis de Dave sont complètement dévastés. Mais nous avons une chance incroyable d'avoir eu Dave dans notre vie.»

Sa sœur se confie à cœur ouvert. «Le dernier acte altruiste de Dave a été de sauver la vie de Jane, sa femme avec laquelle il est marié depuis 10 ans, et de s'assurer que leurs trois merveilleux garçons aient encore leur mère.»

Décédé à un endroit appelé Crocodile Bend

Les crocodiles sont protégés en Australie depuis le début des années 70. Leur population a explosé depuis. Cette année, trois attaques mortelles de crocodiles ont déjà eu lieu.

Dave Hogbin est décédé à un endroit appelé Krokodile Bend, où les touristes aiment observer les grands crocodiles. Le Département australien de l'environnement, de la science et de l'innovation part du principe que les hommes nourrissent les animaux, ce qui favorise les attaques de crocodiles.

Nourrir les reptiles est un délit qui peut être puni d'une amende équivalente à 3586 francs suisses. Jane Hogbin s'est adressée au public pour attirer l'attention sur de tels dangers et pour que ses enfants soient informés de l'exploit de leur père.