Des hommes qui se comportent de manière asociale et tiennent des propos rétrogrades: les Talahons deviennent viraux sur Tiktok. Qu'en est-il en Suisse?

1/10 De plus en plus de vidéos sur les soi-disant "talahon" deviennent actuellement virales. Un élément important : leur tenue.

Qendresa Llugiqi , Fabienne Maag et Matthias Kempf

De la tendance virale Tiktok à l'image de l'ennemi, ce néologisme a connu une carrière éclair: Talahon. Il désigne principalement les jeunes d'origine arabe. Malgré leur tête rasée, ils portent des casquettes Gucci et des chaussures Nike, souvent des contrefaçons, et presque obligatoirement un sac ventral. Le terme est dérivé de l'arabe «Ta' Lahon», qui signifie «viens ici». Et c'est là que réside déjà le problème:

Un vrai talahon cherche toujours la confrontation, ne serait-ce que par définition. Et «viens ici» est son cri de ralliement sur le chemin de la prochaine vulgarité gratuite. Le talahon devient ainsi la caricature du jeune étranger à problèmes.

Et un ennemi facile: le journal allemand «Bild» qualifie les talahons de «moyenâgeux». Car après les médias sociaux, où le mot s'est d'abord répandu, les talahons sont arrivés dans le courant dominant. En Allemagne, d'où le terme est originaire, le mot germanisé a déclenché un débat enflammé.

Une attitude moyenâgeuse

Les talahons sont «misogynes, sexistes, patriarcaux et font l'apologie de la violence», écrit encore le «Bild». Le journal s'appuie ici sur des formats Internet, comme le format de dôme «Frankfurt-Tinder» du youtubeur «Pumping MNKY». Dans une vidéo intitulée «Les Talahons», deux femmes sont encerclées par un groupe d'hommes, ces derniers sautant frénétiquement. L'un d'eux explique: «Il n'y a que quatre types de femmes: une pour cuisiner, une pour nettoyer, une pour faire l'amour et avec une tu peux faire ce que tu veux.»

Dans une autre vidéo de la tiktokeuse Niki_asks, un représentant talahon répond : «La femme ne doit pas sortir. Elle doit être femme au foyer, ma femme au foyer!»

Le contenu anti-Wokeness est demandé

Malgré leur comportement asocial, les talahons – surtout sur les réseaux sociaux – font mouche. Mais pourquoi?

Publicité

Interrogé par Blick, le criminologue Dirk Baier explique: «Tout ce qui provoque a une chance sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas différent pour les talahons.» En outre, le thème correspond à l'esprit du temps: «Les contenus anti-Wokeness sont malheureusement à la mode actuellement. Se positionner contre l'égalité et la tolérance ainsi que le retour à hier ou à avant-hier ont actuellement du succès», explique Dirk Baier. «Nous le voyons également dans le glissement vers la droite en Europe et en particulier aussi chez les jeunes.»

Concernant l'image de virilité véhiculée par les talahons, Dirk Baier explique: «Il s'agit d'une virilité mise en scène par des jeunes qui n'ont pas grand-chose d'autre.» Mais l'image de virilité véhiculée est sans aucun doute problématique, selon Baier: «C'est une légitimation de l'utilisation de la violence contre les femmes.»

Où les talahons sont-ils chez eux?

Certes, la plupart des vidéos de talahons sur Tiktok proviennent d'Allemagne. Mais Baier constate: «En Suisse aussi, il y a de jeunes hommes pour qui de telles images de virilité sont attrayantes.»

Ainsi, Rabbuni Luifu, âgé de 17 ans et Leo Ronaldo Baumann de 19 ans, tous deux de Schlieren rapportent: «On peut rencontrer les talahons dans les gares, les parcs et les écoles, principalement le soir.» Rabbuni Luifu explique: «Ils marchent généralement en groupe et font des activités telles que le shadow boxing, écoutent de la musique à fond et fument.» Leur âge: à peine la puberté jusqu'à peu après la majorité.

Publicité

Couteaux de poche et coups de poing américains

Selon Rabbuni Luifu et Leo Ronaldo Baumann, il est important pour les Talahons de montrer à quel point ils sont crus. Luifu: «Ils veulent montrer qu'ils sont quelqu'un.» Baumann explique: «Ils pensent qu'ils sont pleins de ghetto. Mais papa et maman leur paient tout.»

Selon eux, les talahons ne sont pas tout à fait sans danger. «Leur équipement comprend des couteaux de poche et des coups de poing américains.» Tous deux évitent autant que possible les talahons, selon Rabbuni Luifu.

Entre-temps, de plus en plus de vidéos satiriques font le tour des réseaux sociaux – également en référence à la Suisse. Le Tiktokeur Benji montre où l'on ne trouve pas de talahons: en randonnée dans les montagnes suisses. C'est aussi une réalité dans la discussion: en ligne, les frontières entre le sérieux et la satire se mélangent rapidement.

Les plus connus sont ceux que l'on appelle les «talahons» pour leurs accessoires.

Réinterprétation du terme

Une chanson que l'on retrouve en fond de la plupart des vidéos de Tiktok: «TA3AL LAHON» du rappeur Hassan, sortie en 2022. Avec ses paroles «Ta' Lahon, je te donne un coup de couteau, je suis le patron», Hassan a lancé une nouvelle vague chez les jeunes.

Publicité

C'est le rappeur Farid Bang qui a contribué à la popularité de ce terme. Celui-ci a repris le mot dans une vidéo de Tiktok dès 2022. Dans l'enregistrement, le musicien ne cesse de frapper sa main de haut en bas lorsque le mot «Ta' Lahon» est prononcé. Comme pour signaler: «Viens ici si tu as un problème.»

Interprétation raciste

Les sous-cultures qui glorifient la violence dans leurs chansons existaient déjà auparavant: bien avant les Talahons, les gangsters-rappeurs par exemple faisaient régner la sécurité dans les chambres d'enfants allemandes et suisses avec des contenus similaires: glorification de la violence et images médiévales de la femme.

Entre-temps, les milieux de droite et d'extrême droite ont également découvert les talahons. Et le vent a également tourné sur les médias sociaux: si l'on recherche le terme, on trouve principalement des commentaires dans lesquels les talahons ne sont pas vraiment bien vus.

Comme le rapporte le journal allemand «Spiegel», le rappeur allemand Animus a mis en garde contre le fait que le terme talahon devienne un «laissez-passer verbal» pour le racisme. Talahon ne serait alors plus seulement le cri de ralliement des jeunes casseurs, mais aussi celui de la droite.