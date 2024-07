1/6 Les confusions embarrassantes, les trébuchements et la négligence lors des apparitions de Biden font depuis longtemps partie du quotidien du président américain.

Il y a un peu plus de quatre ans, Joe Biden prononçait cette phrase: «Je me vois comme un pont, rien d'autre.» Selon lui, il y avait toute une génération de dirigeants qui viendrait après lui. «Ils sont l'avenir de ce pays.»

A l'époque, Joe Biden faisait encore campagne, il a finalement accédé à la Maison-Blanche en tant que président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis. Aujourd'hui, l'homme de 81 ans ne se concentre apparemment plus autant sur la nouvelle génération pour l'avenir du pays – mais avant tout sur lui-même. Le démocrate veut être réélu en novembre et battre une nouvelle fois son rival républicain Donald Trump. Il ne laisse planer aucun doute à ce sujet.

Le vieil homme et la Maison Blanche

Ça n'a jamais été un secret que son âge pourrait être fatal à sa campagne. Les confusions embarrassantes, les trébuchements et la négligence lors des apparitions de Joe Biden font depuis longtemps partie du quotidien du président américain. L'année dernière, lorsqu'il a annoncé vouloir se lancer une nouvelle fois dans la course à la présidence et tenter ainsi de prolonger son mandat de quatre ans, il était déjà clair que l'âge de Joe Biden et le débat sur son état de santé allaient devenir son plus gros problème dans cette campagne électorale.

Pendant longtemps, le parti de Biden, ses alliés politiques et surtout son équipe de collaborateurs se sont efforcés de dissimuler ses faiblesses dues à l'âge et de vanter ses réalisations politiques. Ils ont surtout mis en avant la richesse de l'expérience du président actuel.

Mais la prestation désastreuse de Joe Biden lors du duel télévisé contre Donald Trump ressemble à une césure: car tout à coup, tout le monde a pu voir – et ce de manière douloureusement claire – ce qu'il en est de cet homme qui se dit convaincu de pouvoir diriger les Etats-Unis pour quatre années supplémentaires.

Le sommet de l'OTAN sera une épreuve de vérité

Le sommet de l'OTAN aura lieu la semaine prochaine à Washington – une occasion bienvenue pour Joe Biden de se mettre en scène et de montrer ses capacités de leader de l'Occident. Ce n'est certainement pas un hasard si le grand sommet anniversaire se déroule à Washington, au cœur de la phase la plus chaude de la campagne électorale américaine.

Mais la réunion de l'OTAN et la conférence de presse finale prévue semblent plutôt être une épreuve de vérité. Chaque mouvement du démocrate est suivi avec attention. Une apparition en douceur aux côtés des chefs d'Etat et de gouvernement étrangers pourrait en revanche renforcer la position de Biden.

La question qui plane au-dessus de tout est de savoir si Biden est en mesure de continuer à faire son travail pendant quatre ans. Les démocrates ont besoin d'une réponse – et rapidement. Car les élections auront lieu dans seulement quatre mois. Quels sont donc les scénarios possibles pour la suite de la campagne du démocrate?

Scénario 1: Joe Biden se retire rapidement de la course à la présidence

Joe Biden pourrait annoncer son retrait dans les jours à venir. L'important sommet de l'OTAN serait alors totalement éclipsé. Si Biden devait attendre la fin de la réunion de l'alliance de défense, le monde pourrait retenir uniquement les lapsus et les trébuchements lors de son apparition. En réalité, le sommet doit porter sur la guerre en Ukraine et sur le renforcement des capacités de dissuasion et de défense de l'Alliance transatlantique.

Quoi qu'il en soit, les chances de voir Trump revenir à la Maison-Blanche après les élections ont augmenté depuis la débâcle télévisuelle de Joe Biden. Selon les sondages, le républicain a augmenté son avance sur son rival. Les membres de l'OTAN doivent s'attendre à ce que le leader du monde occidental ne s'appelle bientôt plus Biden. Les engagements à moyen ou long terme des Etats-Unis sont à prendre avec précaution – et Joe Biden pourrait ressembler un peu à un canard boiteux dans la situation actuelle.

Si Joe Biden venait à abandonner dans les prochains jours, il resterait encore environ un mois et demi avant la Convention du parti démocrate à Chicago. C'est à ce moment-là que Joe Biden devrait être officiellement désigné candidat de son parti – il a déjà réuni les voix de délégués nécessaires lors des élections primaires. C'est pourquoi il est le seul à pouvoir décider de la suite des événements. Si Biden renonçait rapidement à sa candidature, il resterait suffisamment de temps pour une lutte interne au parti pour la succession de l'homme de 81 ans.

Joe Biden devrait se ranger de manière offensive derrière sa vice-présidente Kamala Harris afin de réduire les chances d'un violent combat pour le pouvoir. Les fronts seraient alors clarifiés et les démocrates pourraient se concentrer sur l'adversaire politique Trump. Si le sort tombait sur Kamala Harris, elle pourrait sans doute aussi avoir accès aux millions de dons collectés au nom de Biden et Harris pendant la campagne électorale. Dans le cas d'un autre candidat, ce ne serait pas aussi simple.

Scénario 2: Joe Biden se retire juste avant ou pendant la Convention du parti

Si Biden attend des semaines avant de clarifier la situation, la période risque d'être éprouvante – pour lui et pour le parti. Les démocrates pourraient perdre encore du terrain dans les sondages, tandis que d'autres grands donateurs pourraient se détourner.

Mais ce que Joe Biden obtiendrait à coup sûr avec une telle démarche, c'est une pression du temps sur la question de la succession. Le parti devrait se mettre d'accord en quelques jours, voire en quelques heures. Il n'y aurait pas beaucoup de temps pour se déchirer en public. Plusieurs tours de scrutin seraient toutefois possibles, accompagnés d'un lobbying intense des candidats. Outre Kamala Harris comme alternative, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ou la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, sont également cités comme options. La Convention du parti à Chicago deviendrait probablement un moment clé de l'histoire politique américaine.

Scénario 3: Joe Biden se retire après la Convention du parti

Si Joe Biden change d'avis après la Convention de Chicago, la décision reviendrait à un cercle de direction du parti composé de quelques centaines de membres. Les partisans du parti pourraient s'offusquer si la décision était prise par un tel cercle. En outre, il ne resterait que peu de temps pour positionner le successeur pour la suite de la campagne électorale.

Dans les Etats fédéraux, il existe des délais dans lesquels les partis doivent avoir confirmé leurs candidats pour pouvoir figurer sur la liste électorale. Si Joe Biden attend la fin de la convention du parti, certains d'entre eux pourraient déjà être échus. On ne sait pas si Kamala Harris, qui figure également sur le bulletin de vote en tant que vice-présidente, obtiendrait alors les voix de Biden en tant que candidate potentielle à la présidence. Les groupes conservateurs ont déjà annoncé qu'ils allaient engager des poursuites judiciaires.

Scénario 4: Joe Biden reste dans la course

Il est bien possible que Joe Biden s'obstine à rester dans la course – et ne cède pas à la pression. Les sondages donnent Trump nettement devant Biden, même dans les Etats particulièrement disputés qui ne sont ni républicains ni démocrates. Cela ne signifie donc pas forcément que Biden perdra en novembre, mais c'est une option très réaliste. Donald Trump devrait se réjouir de pouvoir continuer à se frotter à cet adversaire connu.

On peut donc reprocher à Joe Biden d'être à l'origine de la situation délicate dans laquelle se trouvent les démocrates. Ce grand-père de sept enfants a affirmé à plusieurs reprises qu'il était la personne la plus qualifiée pour le poste et qu'il était le seul à pouvoir battre Trump. Actuellement, cela ne semble pas être le cas.

Les partisans du parti pourraient se sentir offensés par l'insistance de Biden: Ce que les uns considèrent comme un signe de force est pour d'autres une dangereuse obstination. Joe Biden lui-même ne cesse de répéter que l'enjeu de cette élection n'est rien de moins que la démocratie aux Etats-Unis.