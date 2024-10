Le débat vice-présidentiel fait un immense bide aux Etats-Unis

Le débat entre le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz n'a pas attiré les foules, mardi soir. Selon «The New York Times», les deux hommes ont réuni près de 17 millions de téléspectatrices et téléspectateurs de moins que Mike Pence et Kamala Harris en 2020.

La majorité des personnes devant leur télévision mardi avait plus de 55 ans. Photo: Getty Images

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Aïe. Le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz n'ont pas su créer l'événement. Selon «The New York Times», le débat très tiède de mardi entre les deux candidats à la vice-présidence des Etats-Unis n'a réuni que 43,1 millions de téléspectatrices et téléspectateurs. C'est près de 17 millions de moins que lors du duel Mike Pence et Kamala Harris en 2020.

Nos confrères rappellent ce jeudi que l'audience était également en net recul par rapport au débat présidentiel du mois dernier entre Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Les premiers couteaux avaient, eux, attirés 67,1 millions de personnes devant leur télévision.

Une audience âgée

Malgré ce «bouillon», le débat de mardi restera l'un des événements en direct les plus regardés de l'année. À noter que la majeure partie de gens face à leur écran avaient plus de 55 ans (29,7 millions).

Toujours d'après «The New York Times» qui prend un peu de hauteur, les débats vice-présidentiels ont rassemblé en moyenne 46 millions de téléspectateurs depuis 1976. Celui de cette année fait donc trois millions de moins que la normale.