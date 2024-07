Un avion se crashe au Népal tuant 18 personnes

1/5 Un avion s'est crashé à Katmandou, la capitale népalaise.

Un avion de ligne transportant 19 personnes s'est écrasé mercredi lors du décollage à Katmandou, capitale du Népal, un accident qui a tué 18 personnes. Seul le pilote a survécu, a annoncé la police népalaise à l'AFP. «Dix-huit corps ont été retrouvés, dont celui d'un étranger», a déclaré le porte-parole de la police, Dan Bahadur Karki, précisant qu'ils allaient être autopsiés.

«Le pilote a été secouru et est pris en charge» pour être soigné, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police, Dan Bahadur Karki. Le vol de Saurya Airlines transportait deux membres d'équipage et 17 membres du personnel de la compagnie népalaise pour un vol d'essai, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police népalaise, Dan Bahadur Karki.

Une carcasse carbonisée

Des images partagées par l'armée népalaise montrent le fuselage de l'avion fendu et réduit à une carlingue brûlée. Une douzaine de soldats en tenue de camouflage se tenaient sur l'épave, sur un sol recouvert de produit ignifuge.

L'avion s'est écrasé vers 11h15 (05h30 GMT), a indiqué l'armée dans un communiqué. L'équipe d'intervention rapide de l'armée participe aux opérations sauvetage, selon la même source. Selon le portail d'information Khabarhub, l'avion a pris feu après un dérapage sur la piste de décollage.

L'avion devait emprunter la route aérienne la plus fréquentée du Népal, entre Katmandou et Pokhara, un important centre touristique de la république himalayenne. Saurya Airlines exploite exclusivement des Bombardier CRJ 200, selon son site Internet. La compagnie népalaise ne propose que des vols intérieurs.

Manque de formation, et météo capricieuse

Le transport aérien des personnes et des marchandises a connu un essor ces dernières années au Népal, pour le transit entre les zones difficiles d'accès notamment des randonneurs et grimpeurs étrangers. Mais il est handicapé par un manque de sécurité dû à une formation et à une maintenance insuffisantes. Des problèmes aggravés par la géographie de cette république de hautes montagnes.

La météo peut y changer rapidement, créant des conditions de vol dangereuses. L'Union européenne a interdit son espace aérien à tous les transporteurs népalais pour des raisons de sécurité. Le dernier accident d'avion commercial majeur au Népal remonte à janvier 2023, lorsqu'un appareil de Yeti Airlines s'est écrasé lors de son atterrissage à Pokhara, tuant les 72 personnes à bord.

Cet accident est le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d'un avion de Pakistan International Airlines sont mortes dans le crash de l'appareil à l'approche de l'aéroport de Katmandou. Cette année-là, un avion de Thai Airways s'était également écrasé près du même aéroport, causant la mort de 113 personnes.