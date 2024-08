Le PDG de Nestlé Mark Schneider démissionne

Mark Schneider quitte son poste de PDG de Nestlé.

Patrick Berger avec l'ATS

Laurent Freixe devient le nouveau directeur général de Nestlé. Il succèdera dès le 1er septembre à Mark Schneider, qui quitte le groupe veveysan.

Laurent Freixe dirige actuellement la zone Amérique latine du géant de l'alimentation. Le conseil d'administration a également proposé sa candidature comme administrateur, a indiqué Nestlé jeudi dans un communiqué diffusé après la clôture des marchés. Après huit ans passés à la tête du groupe, Mark Schneider a renoncé à ses fonctions, y compris au sein de l'organe de surveillance, est-il encore indiqué sans plus de précision.

«Le leader dont Nestlé a besoin»

Auparavant, Laurent Freixe était, entre autres, à la tête de l’Europe et de l’Amérique. Il est également membre de l'équipe de direction depuis 16 ans. En tant que PDG, il rejoindra désormais le conseil d'administration. «Laurent est exactement le manager dont Nestlé a besoin actuellement», a déclaré Paul Bulcke, président du conseil d'administration. Avec lui, Nestlé renforcera encore sa position d'entreprise fiable avec une création de valeur cohérente et durable.

Laurent Freixe a non seulement travaillé en Amérique latine, mais a également dirigé plusieurs initiatives mondiales visant à accroître la productivité et l'efficacité, à simplifier les processus et à stimuler l'innovation, a précisé Nestlé. Il a été cité dans le communiqué, disant qu'il souhaitait «atteindre le leadership du marché» partout où Nestlé est actuellement présent.

«C'était un honneur pour moi»

Nestlé salue le travail de Mark Schneider en ces temps de turbulences. Surtout dans les domaines à forte croissance comme le café, les soins aux animaux et les produits nutritionnels. L'ex-PDG a annoncé dans le communiqué: «Ce fut un honneur pour moi de diriger Nestlé au cours des huit dernières années. Je suis reconnaissant pour ce que nous avons accompli et transformé Nestlé en une entreprise pérenne, innovante et durable. Je souhaite à Laurent tout le meilleur dans son nouveau rôle.»

Mark Schneider a rejoint Nestlé en tant qu'employé externe en 2017. Avant cela, il a dirigé pendant de nombreuses années la société allemande de soins de santé Fresenius. Sa nomination était une surprise à l'époque. Auparavant, Nestlé n'avait nommé qu'une seule fois au cours de sa longue histoire un candidat externe au poste de PDG. Lors de la nomination de Mark Schneider, Laurent Freixe, désormais nommé, était déjà considéré comme un candidat possible au poste de PDG.



Mark Schneider était considéré comme une lueur d'espoir lors de sa prise de fonction et impressionné par ses démarches stratégiques. Au cours des derniers trimestres, la multinationale alimentaire a été en partie déçue par ses chiffres. Cela s'est également reflété récemment dans le cours de l'action, qui a enregistré de mauvaises performances ces derniers mois.