Avant sa mort, le chef du Hezbollah aurait accepté un cessez-le-feu

Israël émet un nouvel ordre d'évacuation au sud de Beyrouth

L'armée israélienne a émis dans la nuit de mercredi à jeudi un nouvel ordre d'évacuation de secteurs du sud de Beyrouth. Ce type d'avertissement est annonciateur de probables nouvelles frappes contre la milice chiite libanaise Hezbollah. «Vous vous trouvez près d'installation et d'intérêts liés aux Hezbollah, contre lesquels l'armée israélienne va agir dans un avenir proche», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle a désigné des immeubles situés dans les secteurs chiites d'Haret Hreik, de Burj al-Barajneh et d'Hadath Gharb.

Israël continuait de cibler la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de mercredi à jeudi. Photo: Anadolu via Getty Images

Un raid israélien contre un centre de secouristes du Hezbollah en plein coeur de Beyrouth a fait six morts au moins dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué le ministère libanais de la santé et une source proche du mouvement islamiste libanais. Le raid a fait «deux morts sur le coup» et «le nombre de morts a grimpé à six après que quatre blessés ont succombé à leurs blessures», a précisé le ministère. Sept autres blessés ont été transférés vers des hôpitaux.

Il s'agit de la deuxième frappe israélienne visant le coeur de la capitale libanaise depuis le début du conflit entre le mouvement islamiste pro-iranien et Israël, le 8 octobre 2023. Elle a visé la capitale plus au centre cette fois-ci, après une frappe israélienne qui avait tué trois membres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation palestinienne laïque de gauche lundi dans le quartier de Cola.

Source: ATS