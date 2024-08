Une vidéo suscite actuellement l'horreur en Allemagne. On voit un homme se faire abattre froidement en pleine gare centrale de Francfort. L'agresseur s'approche de sa victime, appuie trois fois sur la gâchette et prend la fuite. La police a pu l'interpeller.

1/2 Le tueur s'approche froidement de sa victime et appuie plusieurs fois sur la gâchette.

Johannes Hillig

Cela n'a duré que 11 secondes. Un homme a été littéralement exécuté mardi soir à la gare centrale de Francfort. Une caméra de surveillance a enregistré cet acte d'horreur. La soirée semblait être ordinaire à la gare centrale de Francfort. Des voyageurs attendent les trains sur les voies. Parmi eux, un homme de 27 ans. Short, T-shirt blanc, sac à dos. Puis soudain, un autre homme s'approche de lui, par derrière. Il se dirige délibérément vers sa victime, qui ne remarque rien.

L'homme de 54 ans tient une arme dans sa main droite, lève le bras, vise la tête de sa victime et appuie sur la détente. Le jeune homme s'effondre immédiatement. Alors qu'il est à terre, l'agresseur tire à nouveau. Trois fois en tout.

Deux voies plus loin, il est arrêté

«Une fois la victime à terre, le suspect aurait encore tiré deux fois dans la tête du jeune homme de 27 ans», explique à «Bild» le procureur général Dominik Mies, porte-parole du parquet de Francfort. Le tueur prend ensuite la fuite. Mais il n'a pas pu aller bien loin.

Deux voies plus loin, des agents de la police fédérale l'ont interpellé et arrêté sans que l'homme oppose de résistance, a indiqué la police ce mercredi. L'arme du crime a été retrouvée et confisquée.

Les deux hommes seraient de nationalité turque. La police n'a pas donné plus d'informations sur le contexte de l'acte. La gare centrale de Francfort a été complètement fermée pendant environ 25 minutes. Plusieurs voies sont restées fermées jusqu'au petit matin de mercredi pour permettre la récolte d'indices.