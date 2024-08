L'effrayant secret derrière la momie hurlante

1/5 Des chercheurs ont étudié une momie qui a conservé une expression faciale criarde pendant des milliers d'années.

Elle ressemble étrangement au tableau «Le Cri» d'Edvard Munch, mais la raison pour laquelle une momie de l'Égypte ancienne a une expression faciale aussi stupéfiante a longtemps laissé les chercheurs perplexes. Aujourd'hui, les scientifiques affirment avoir peut-être trouvé la réponse. Et celle-ci est plutôt effrayante.

Les scientifiques supposent que la femme est morte en hurlant dans d'atroces souffrances. Elle aurait été enterrée il y a environ 3500 ans et a été découverte en 1935 dans un cercueil en bois sous la tombe de Senenmut – un architecte important sous le règne de la pharaonne Hatchepsout. C'est ce que rapporte le «Guardian».

Ce que l'on sait de la momie hurlante

Les archéologues avaient également découvert sur le site près de Louxor une chambre funéraire pour la mère de Senenmuth, Hat-Nufer, ainsi que des tombes individuelles de ses proches. «Bien qu'aucun nom ne soit mentionné pour la momie hurlante, il s'agissait probablement d'un membre proche de la famille qui a été enterré et qui devait partager le lieu de repos éternel de la famille», a déclaré Sahar Saleem, professeure de radiologie à l'université du Caire, citée par le journal britannique.

La momie est bien conservée et elle estime que la femme devait mesurer environ 1,55 mètre de son vivant. La tomographie assistée par ordinateur a également permis de déterminer qu'elle était morte à l'âge de 48 ans et qu'elle souffrait d'une légère arthrite, notamment au niveau de la colonne vertébrale.

La rigidité cadavérique est apparue soudainement

La momie avait encore tous ses organes. «C'était une surprise pour moi, car la méthode classique de momification du Nouvel Empire – 1550-1069 av. J.-C. – impliquait l'ablation de tous les organes sauf le cœur», poursuit Sahar Saleem. Son équipe pense que l'expression criarde du visage de la femme pourrait être due à une forme rare et soudaine de rigidité cadavérique.

«Nous pensons que la raison de cette bouche ouverte pourrait être une mort douloureuse ou un stress émotionnel, et qu'un spasme cadavérique aurait figé son visage dans la forme qu'il avait au moment de sa mort», explique la professeure. Et d'ajouter: «Les embaumeurs n'ont pas pu fermer la bouche et ont momifié le corps avant qu'il ne se décompose, de sorte que sa bouche ouverte a été conservée après sa mort.»

Pas la seule momie hurlante

Elle n'a pas seulement été enterrée avec deux anneaux de scarabée en argent et en or; les chercheurs ont également découvert que les matériaux d'embaumement contenaient de la résine de genévrier et de l'encens, des ingrédients importés coûteux qui ont peut-être contribué à la conservation du corps.

Bien que cela soit rare, cette femme n'est pas la seule momie «hurlante». Sahar Saleem et ses collègues ont précédemment examiné le corps du prince Pentawere, le fils du pharaon Ramsès III, qui a participé à un complot visant à assassiner son père. «Le corps de Pentawere était à peine embaumé, ce qui pourrait indiquer que les embaumeurs ont oublié de garder sa bouche fermée, probablement en guise de punition, ce qui l'a fait hurler éternellement», explique l'experte en momies.