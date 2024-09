Les républicains critiquent le retrait d'Afghanistan en 2021

AFP Agence France-Presse

Les républicains ont publié dimanche un rapport très critique sur le retrait militaire américain d'Afghanistan en 2021, mis en oeuvre par le président démocrate Joe Biden, qui a mis un terme de façon chaotique à la plus longue guerre menée par les Etats-Unis.

Dans ce document écrit par les républicains membres de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, les auteurs estiment que Joe Biden a «échoué à limiter les conséquences prévisibles» de ce retrait décidé par la précédente administration Trump.

Les talibans, au pouvoir en Afghanistan, s'étaient emparés de Kaboul, la capitale, le 15 août 2021, après l'effondrement du gouvernement soutenu par les Etats-Unis. Les troupes américaines sont parties le 30.

Les démocrates critiquent le timing

Le 26 août de cette même année, un attentat-suicide avait tué 13 soldats américains et 170 Afghans dans l'aéroport de Kaboul, bondé de personnes tentant de fuir le pays.

Dans leur rapport, les républicains soulignent les inquiétudes exprimées par des responsables militaires qui estimaient nécessaire le maintien d'une présence de l'armée en Afghanistan, où Washington avait lancé une guerre en 2001. Le camp démocrate a critiqué ce rapport, affirmant qu'il avait été publié pour perturber l'élection de novembre.

«S'ils ont eu trois ans pour définir ce qu'il s'est passé, pourquoi remettent-ils un rapport après la Fête du travail (célébrée le premier lundi de septembre aux Etats-Unis NDLR), en pleine année d'élection présidentielle?», s'est interrogé le ministre des Transports Pete Buttigieg, samedi, avant la sortie du document.

Retrait critiqué de longue date

«Voyez, cette administration (Biden) a pris la décision de ne pas laisser cette guerre en héritage à un cinquième président et de mettre fin à ce conflit», a-t-il déclaré sur la chaîne CNN. Pour les auteurs, la décision de Joe Biden de mettre en œuvre le retrait de cette manière était «fondée sur son opinion de longue date et inflexible selon laquelle les Etats-Unis ne devaient plus être présents en Afghanistan».

Selon eux, le choix du démocrate «n'était pas basé sur la situation sécuritaire» ni sur «l'accord (de paix) de Doha», signé sous la présidence de Donald Trump en 2020 et qui prévoyait le retrait des troupes. Pas non plus sur les conseils de ses «experts en sécurité nationale» ou de «ses alliés». Joe Biden a été régulièrement visé pour avoir poursuivi le processus de retrait sans imposer de conditions aux talibans, notamment un cessez-le-feu entre eux et le gouvernement de Kaboul finalement renversé.

Visite controversée de Donald Trump dans un cimetière militai

Les offensives talibanes se sont même multipliées après la signature de l'accord de paix. Le retrait militaire a «accru les menaces pesant sur notre sécurité nationale, terni notre réputation à l'international pour des années et enhardi des ennemis dans le monde entier», écrivent encore les auteurs du rapport.

Le document a été publié un peu plus d'une semaine après une visite polémique du candidat républicain Donald Trump dans un cimetière militaire, où il s'était rendu pour une participer à une cérémonie honorant les 13 soldats tués pendant le retrait des troupes d'Afghanistan.

Une altercation a eu lieu entre l'équipe de Donald Trump – qui cherchait à prendre des photos de l'événement – et du personnel du cimetière qui essayait de faire appliquer une loi fédérale interdisant toute activité politique dans l'enceinte du cimetière.