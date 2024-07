Le petit-fils de John F. Kennedy fait tourner la toile en bourrique

1/6 Jack Schlossberg est le nouveau correspondant politique de «Vogue».

Christian Thiele

Dans un communiqué, Jack Schlossberg, le fils de 31 ans de Caroline Kennedy et de son mari Edwin Schlossberg, a annoncé: «Ma famille s'est toujours engagée en faveur des biens communs. Cela m'inspire à y contribuer à ma manière. J'ai de grands rêves, mais je suis convaincu que je peux déjà avoir une grande influence aujourd'hui.»

Ce diplômé de l'université de Harvard, qui se décrit lui-même comme un «baratineur», est devenu viral ces dernières années en tant qu'influenceur. C'est de la même manière décontractée que le petit-fils de John F. Kennedy veut désormais commenter la course à la présidence pour «Vogue»: «Tu ne peux pas bombarder les gens uniquement de mauvaises choses. Tu dois aborder les choses qui sont importantes pour toi avec une attitude positive et une bonne énergie.» Selon lui, sa stratégie consiste à présenter même les choses sérieuses de manière amusante et divertissante.

«Il a sa place sur la couverture!»



Jack Schlossberg se dit politiquement «progressiste de gauche». Mais ce n'est pas son attitude, mais son look qui a fait de son nouveau job chez «Vogue» un sujet de conversation sur les réseaux sociaux. La page Instagram du magazine, sur laquelle Schlossberg se roule par terre devant la photocopieuse dans son nouveau bureau, a été inondée de commentaires d'adeptes (hommes et femmes) en mal d'amour.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

De «Je risquerais la malédiction Kennedy pour lui» (morts prématurées dues à des accidents, des drogues ou des attentats, ndlr) à «Je peux être sa Marilyn» en passant par «Sa place est sur la couverture et non sur le bureau».

Sa vie amoureuse, John Bouvier Kennedy Schlossberg la garde secrète. Lorsqu'on lui a demandé s'il était en couple, il a répondu dans sa story Instagram par «sans commentaire». Par le passé, on lui a prêté une idylle secrète avec la chanteuse Selena Gomez.

Jack Schlossberg, qui porte le prénom et le surnom de son grand-père John F. Kennedy (1917-1963), rappelle à beaucoup son oncle John F. Kennedy Jr. (1960-1999). De sa vie privée, on sait seulement qu'il aime les sports nautiques et le ballet et qu'il a toujours des fleurs fraîches chez lui.