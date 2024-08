Des clans kurdo-libanais inquiètent les autorités allemandes en se faisant passer pour des «policiers». À l'aide d'un système sophistiqué, ils ont escroqué près de 120 millions d'euros à des retraités à travers le pays entre 2018 et 2022.

Des clans arnaquent des retraités allemands et leur volent près de 120 millions

Des clans arnaquent des retraités allemands et leur volent près de 120 millions

1/4 En Allemagne, des clans font perdre beaucoup d'argent à leurs victimes grâce à une méchante escroquerie. (Image symbolique)

Natalie Zumkeller et BliKI – der intelligente Helfer

Des clans criminels kurdo-libanais ont mis au point en Allemagne un stratagème perfide pour dépouiller de leurs économies des retraités qui ne se doutent de rien. Les escrocs se font passer pour des policiers au téléphone et prennent leurs victimes au dépourvu avec des appels chocs. Rien qu'entre 2018 et 2022, les gangsters se sont ainsi emparés de 120 millions d'euros, comme le rapporte Focus.

Par exemple, un homme de 87 ans de Cologne a reçu un appel d'un prétendu officier de police. Celui-ci prétendait avoir des renseignements selon lesquels des cambrioleurs s'en prenaient aux lingots d'or du retraité. Sans méfiance, ce dernier a mis le lingot d'une valeur d'environ 420'000 euros dans un sac. Peu après, on a sonné à la porte et un prétendu policier a pris possession du butin... à jamais.

Un préjudice élevé, un faible taux d'élucidation

Selon l'enquête menée par le Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW), des clans kurdo-libanais comme les familles Saado/Demir et Miri sont à l'origine de l'escroquerie. Par le biais de centres d'appel en Turquie, ils font croire aux seniors que leur fortune est en danger. Sous ce prétexte, les victimes remettent leurs objets de valeur à des complices des escrocs.

Le butin est ensuite acheminé vers les chefs de clan en Turquie, qui font passer l'argent par le système financier illégal Hawala. L'argent liquide est ainsi transféré via un réseau de centres de paiement sans laisser de traces. Il est donc extrêmement difficile pour les autorités de suivre les pistes.

Une peine de prison de... 189 ans!

Hussein Sobhi O., alias Abu Amer, est considéré comme l'instigateur du blanchiment d'argent. Il aurait fait passer les millions au Proche-Orient avant de se réfugier lui-même en Turquie. Halit Demir, chef du clan Saado, a entre-temps été condamné à 189 ans de prison. Dans des vidéos selfie, il s'était vanté: «Je nique l'État allemand tous les jours.»

Selon le LKA NRW, ce stratagème continue de jouir d'une grande popularité auprès des criminels. La Ndrangheta, la mafia calabraise, et de nombreux cartels de la drogue utilisent également un système similaire. En 2023, plus de 8000 cas ont été enregistrés et le préjudice s'élève à 1,2 million d'euros. Le taux d'élucidation est toutefois effroyablement bas, avec 0,4%.