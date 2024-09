Il roulait sans phares et sans ceinture

Il roulait sans phares et sans ceinture

Le conducteur du véhicule fuyait un contrôle de police.

Un automobiliste est décédé après avoir percuté un tramway à Mulhouse (Haut-Rhin). Le conducteur fuyait un contrôle de la police municipale, a-t-on appris dimanche de source policière.

Samedi vers 23H00, la police municipale a tenté de contrôler cet homme qui roulait sans phares et sans ceinture. L'automobiliste de 28 ans s'est soustrait à ce contrôle et a pris la fuite à vive allure.

Le chauffeur du tram légèrement blessé

Les policiers municipaux ont cessé la poursuite pour éviter un accident, a indiqué la source policière. Malgré cela, l'automobiliste a ensuite percuté un tramway, se blessant grièvement au niveau du crâne.

«Une voiture a franchi un feu rouge clignotant et s'est encastré dans le tram», a confirmé la préfecture du Haut-Rhin à l'AFP. Le conducteur du tramway a été légèrement blessé et les six occupants du tram sont indemnes, selon la préfecture.

Transporté à l'hôpital en urgence absolue, l'automobiliste a été déclaré mort dimanche matin, a précisé la source policière. Inconnu de la justice, il roulait à bord d'une voiture déclarée volée à Strasbourg, selon la même source. Le commissariat de Mulhouse est chargé de l'enquête.