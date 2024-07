Le fils de Robert Kennedy Jr. fait fuiter un enregistrement embarrassant de Trump

Le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. s'est excusé mardi auprès de l'ancien président Donald Trump après que des images d'un appel privé entre les deux hommes ont été diffusées en ligne par son fils Bobby Kennedy III.

Malgré l'assassinat raté de peu contre Donald Trump, les grandes manœuvres politiques ne connaissent pas de répit pour l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Ce dernier a d'ailleurs téléphoné dimanche au candidat indépendant Robert Kennedy Jr. pour le pousser à abandonner la course et à le soutenir face à Joe Biden. Si le militant anti-vaccin – neveu du président assassiné «JFK» – a toutefois refusé de jeter l'éponge, l'enregistrement de la conversation divulgué sur X fait tache. Ce n'est autre que son fils Bobby Kennedy III qui a publié la vidéo sur X avant de l'effacer.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans la vidéo on peut entendre Trump critiquer la vaccination et les doses administrées aux enfants. «Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ce système. Et ce sont les médecins qui sont en cause, affirme Trump. Quand vous donnez à un bébé, Bobby, un vaccin qui contient 38 vaccins différents, et qu'on dirait qu'il est destiné à un cheval. C'est tout simplement énorme. Et puis vous voyez le bébé commencer tout d'un coup à changer radicalement. Je l'ai vu trop souvent.»

Donald Trump évoque par ailleurs une éventuelle collaboration et affirme à Kennedy Jr. qu'il «adorerait» qu'il fasse »quelque chose». L'homme de 78 ans pourrait faire allusion à une éventuelle collaboration en cas de victoire en novembre. «Je pense que ce serait tellement bon pour toi et tellement grand pour toi. Et nous allons gagner», peut-on entendre.

Robert Kennedy Jr. s'excuse

Puis, à un moment donné, on entend Donald Trump évoquer les tirs qui l'ont visé samedi, lors de son meeting en Pennsylvanie. C'est comme avoir été piqué par «le plus grand moustique du monde!», raconte-t-il. «Mais c'était une balle qui volait. Tu sais, comment on appelle ça, un AR-15 ou quelque chose comme ça? C'était une grosse arme, un flingue assez puissant, n'est-ce pas»? Robert Kennedy JR. s'est dit «embarrassé» par la publication de l'enregistrement et a présenté ses excuses à Donald Trump.