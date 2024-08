Le nouveau chef de cabinet du prince Harry démissionne déjà

1/2 Le prince Harry doit se mettre à la recherche d'un nouvel employé.

Le prince Harry v devoir se remettre à la recherche de personnel. Le magazine «People» a appris lundi soie 12 août que son chef de cabinet Josh Kettler aurait déjà quitté son poste après trois mois seulement. Selon le rapport, Josh Kettler avait été engagé à l'essai en mai. La décision aurait été prise d'un commun accord.

Josh Kettler avait pris ses fonctions de chef de cabinet de la famille royale britannique, qui vit avec sa famille en Amérique, en mai, une semaine avant le voyage au Nigeria du prince Harry et de la duchesse Meghan. Il a en outre accompagné le fils du roi Charles à Londres, également en mai, pour le dixième anniversaire des Invictus Games. Selon «People», avant de travailler pour le duc de Sussex, Josh Kettler était chef de cabinet et directeur des partenariats stratégiques de la plateforme de communication Cognixion.

Un voyage en Colombie est encore prévu cette année

Début août, Harry et Meghan avaient annoncé leur intention de se rendre en Colombie cette année encore, à la fin de l'été. Les détails exacts du voyage ne sont pas encore officiellement connus. Le couple répond à une invitation de la vice-présidente du pays, Francia Marquez. D'ici là, il sera probablement nécessaire de trouver un nouveau chef d'état-major.

Même si le voyage pourrait ressembler à un voyage royal officiel à l'étranger, il s'agit d'un voyage privé pour le couple. Comme lors du voyage des Sussex au Nigeria en mai 2024, il ne s'agit pas non plus d'une visite officielle d'État, car Harry et Meghan ne travaillent plus pour le compte royal.

Pour Harry et Meghan, il s'agit du premier voyage officiel en commun en Amérique du Sud, et pour Meghan, d'une occasion de montrer ses connaissances en espagnol. Lorsqu'elle était étudiante, elle a fait un stage à l'ambassade des Etats-Unis à Buenos Aires, en Argentine.