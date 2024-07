Biden est «déterminé à rester dans la course» et dément son retrait

Le président sortant pense sincèrement être le meilleur candidat démocrate pour battre Donald Trump en novembre.

Melissa Müller

Alors que les discussions sur un éventuel retrait des élections américaines sont allées bon train ces derniers jours, le président américain Joe Biden a choisi d'écrire une lettre aux démocrates. L'homme de 81 ans y souligne d'emblée: «Je veux que vous sachiez que, malgré toutes les spéculations dans la presse et ailleurs, je suis fermement décidé à rester dans cette course, à mener cette course jusqu'au bout et à battre Donald Trump.»

Biden a récemment fait la une de nombreux journaux qui ont émis des doutes sur la santé mentale du plus vieux président américain jamais en fonction. L'élément déclencheur a été entre autres un débat télévisé que Joe Biden a mené contre son candidat adverse Donald Trump. Le président a livré une prestation désastreuse, marquée par de nombreux bégaiements et plusieurs oublis. Biden lui-même a déjà admis à plusieurs reprises qu'il avait raté sa prestation. Dans sa lettre, qu'il a partagée par X, il souligne: «J'ai entendu les inquiétudes des gens.»

«Les électeurs se sont exprimés clairement et fermement»

Néanmoins, le président sortant pense sincèrement être le meilleur candidat démocrate: «Je peux répondre à tout cela en disant clairement que je ne me représenterais pas si je ne croyais pas absolument que je suis la meilleure personne pour battre Donald Trump en 2024.» Ces derniers jours, Biden a donc eu «des discussions approfondies avec la direction du parti, avec des élus, avec de simples membres et, surtout, avec les électeurs démocrates.»

«Nous avons eu un processus de nomination démocratique et les électeurs se sont exprimés clairement et fermement», poursuit Joe Biden. «J'ai reçu plus de 14 millions de voix, soit 87% des votes exprimés dans l'ensemble du processus de nomination.» De plus, il a été soutenu par près de 3900 délégués démocrates, ce qui fait de lui «de loin» le candidat avec le plus de confiance dans son parti.

Biden s'interroge donc sur le processus de nomination: «Est-ce que nous allons simplement dire que ce processus n'a pas eu d'importance? Que les électeurs ne s'y sont pas opposés? Je refuse cela.» Il se sent «profondément redevable» de la confiance et de l'assurance de ses électeurs et affirme que ce sont les électeurs qui décideront qui sera candidat: «Pas la presse, pas les experts, pas les grands donateurs, pas un groupe choisi d'individus, quelle que soit la qualité de leurs intentions. Ce sont les électeurs – et seulement les électeurs – qui décident du candidat.» Ignorer cette décision des électeurs est inacceptable pour le président en exercice: «Comment pouvons-nous défendre la démocratie dans notre pays si nous l'ignorons dans notre propre parti? Je ne peux pas faire cela, je ne le ferai pas.»