Ce mari a simulé des messages de sa femme disparue pendant des mois

1/4 Igor S. conteste les accusations, il est pour l'instant placé en détention provisoire.

Blicky IA

En mai, Francesca D.* a disparu en Sardaigne. Les enquêteurs en sont désormais certains: la femme de 42 ans a été assassinée par son mari Igor S.*, 43 ans.

Après la disparition de Francesca, des messages ont été envoyés depuis son téléphone portable, dans lesquels elle écrivait qu'elle avait besoin de s'éloigner en raison de problèmes relationnels. Mais elle refusait de téléphoner à qui que ce soit. Son employeur a même reçu un e-mail de démission. «Des traces laissées en ligne par le suspect» ont conduit à l'arrestation du mari malgré l'absence de téléphone portable, selon les médias locaux.

Le mari placé en détention provisoire

La disparition de Francesca a été signalée le 30 mai par son frère et un collègue. Igor a fait des déclarations contradictoires et a affirmé que sa femme voulait réfléchir.

Bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé, Igor a été placé en détention provisoire pour suspicion de meurtre. Il clame son innocence. Son avocat Carlo Demurtas déclare: «Il n'y a aucune preuve d'homicide. Et jusqu'à présent, on ne peut pas prouver que notre client a utilisé le téléphone portable de sa femme ou qu'il a envoyé ce mail.» Un juge a néanmoins décidé de maintenir le chauffeur de camion en détention. La maison commune et les voitures ont été confisquées.

* Noms connus