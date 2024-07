Les violences faites aux femmes en urgence nationale au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni constate une augmentation de 37% des violences faites aux femmes entre 2018 et 2023. (image symbolique)

AFP Agence France-Presse

Les violences faites aux femmes enregistrées par les forces de l'ordre ont augmenté de 37% entre 2018 et 2023 en Angleterre et au Pays de Galles. Ce phénomène constitue une «urgence nationale», a annoncé mardi une haute responsable de la police.

Selon un rapport commandé par l'organisme qui représente les responsables de la police et l'institut de formation de la police, près de 3000 crimes et délits de ce type sont enregistrés quotidiennement et touchent au moins une femme sur 12 chaque année. Mais les agressions sont en réalité bien supérieure.

Plus d'un million de faits de violences faites aux femmes ont été enregistrés entre avril 2022 et mars 2023, représentant 20% de la totalité des infractions enregistrées par les forces de l'ordre, selon le rapport. «Les violences faites aux femmes sont une urgence nationale», a déclaré dans un communiqué Maggie Blyth, directrice générale adjointe du College of Policing, organisme de formation des forces de l'ordre en Angleterre et au Pays de Galles.

Une «épidémie»

«Nous aspirons à une situation où une réponse pénale aux violences faites aux femmes est le dernier recours», a-t-elle ajouté, estimant que la société doit changer et ne plus accepter ce type de violences comme «inévitables».

Les violences faites aux femmes ont été classées «menace nationale à la sécurité publique» par le ministère de l'Intérieur en février 2023, faisant de la lutte contre ce fléau une priorité dans la réponse des forces de l'ordre.

Publicité

Si des progrès ont déjà été effectués, les responsables policiers plaident pour une approche plus large, rassemblant système judiciaire et instances gouvernementales dans un «nouveau partenariat qu réduise l'échelle et l'impact des violences faites aux femmes». Car selon Maggie Blyth, le phénomène a atteint un «niveau épidémique» face auquel le système judiciaire se trouve «débordé». Plus de 4500 policiers supplémentaires ont été formés l'an dernier pour enquêter sur les affaires de viols et d'agressions sexuelles graves.