Un ex-chef rebelle kosovar a été condamné à 18 ans pour crimes de guerre

ATS Agence télégraphique suisse

Un ancien commandant de l'Armée de libération du Kosovo (UCK) a été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre lors de la guérilla indépendantiste à la fin des années 90. Le tribunal spécial international à La Haye «vous condamne à 18 ans de prison», a déclaré la juge Mappie Veldt-Foglia à l'adresse de Pjeter Shala, reconnu coupable notamment de meurtre. Pjeter Shala, 60 ans, également connu sous le surnom de «Commandant Wolf», avait été arrêté en Belgique en mars 2021.

Il était accusé de détention arbitraire et traitement cruel d'au moins 18 détenus civils soupçonnés d'espionnage ou de collaboration avec la Serbie, de tortures et de meurtre. Pjeter Shala, vêtu d'un costume noir, d'une chemise blanche et d'une cravate violette, a commencé à parler bruyamment aux juges lors du prononcé de la peine. Il a fini par se calmer après avoir parlé brièvement à ses avocats.

Crimes de guerre et contre l'humanité

Le tribunal spécial pour le Kosovo, financé par l'Union européenne, est une instance de droit kosovar composée de juges internationaux et chargée d'enquêter sur des crimes commis par l'UCK pendant et après le conflit. Les affrontements, de 1998 à 1999, ont fait 13'000 morts et se sont achevés lorsque les forces du président serbe Slobodan Milosevic se sont retirées après une campagne de bombardements de l'Otan qui a duré onze semaines.

La juridiction a porté des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité contre plusieurs hauts responsables de l'UCK, dont l'ancien président du Kosovo Hashim Thaci (2016-2020), qui a démissionné après avoir été inculpé, mais est toujours considéré comme un héros dans son pays. En décembre 2022, le tribunal a rendu son premier verdict pour crimes de guerre, condamnant à 26 ans de prison un ex-commandant rebelle, Salih Mustafa, qui dirigeait un centre de tortures.