Le Kosovo a enregistré une baisse de plus de 10% de sa population depuis 2011. Le pays est passé de 1,8 million d'habitants en 2011 à 1,6 million aujourd'hui.

La population du Kosovo en baisse de plus de 10%

Le Kosovo a perdu plus de 10% de sa population en treize ans et compte désormais moins de 1,6 million d'habitants, a annoncé vendredi l'Agence des statistiques (ASK). Ces résultats officiels préliminaires font suite à un recensement largement boycotté par les Serbes,

Lors de ce comptage, les autorités ont recensé précisément 1'586'659 habitants, contre près de 1,8 million en 2011. La baisse de la population est expliquée par une émigration massive des habitants vers l'Europe occidentale.

Selon des experts démographiques, environ 800'000 Kosovars vivent et travaillent dans l'Union européenne, la moitié d'entre eux en Allemagne. Lors du recensement de 2011, boycotté à l'époque aussi par les Serbes - qui rejettent l'indépendance du Kosovo -, les Albanais de souche constituaient l'écrasante majorité de la population (93%).

L'appartenance ethnique des habitants n'a pas été publiée dans le cadre de ces premiers résultats du nouveau recensement. Ce dernier, réalisé en avril et en mai, a été largement boycotté par la minorité serbe, selon Avni Kastrati, directeur de l'ASK.

Frictions entre Belgrage et Pristina

«Dans les municipalités du nord du Kosovo, Leposavic, Zubin Potoko, Zvecan et le nord de Mitrovica (ville divisée, ndlr), le boycott a été important», a déclaré M. Kastrati en conférence de presse. «Les résultats définitifs (du recensement) devraient être publiés en décembre», a-t-il expliqué.

Les Serbes ont refusé d'être recensés après l'adoption en février d'une loi par le Parlement kosovar faisant de l'euro la seule monnaie légale du Kosovo, interdisant de fait le dinar serbe, ce qui a provoqué de nouvelles frictions entre Belgrade et Pristina.

Le nombre de Serbes vivant au Kosovo est estimé depuis longtemps à environ 120'000 personnes. Des dirigeants serbes ont affirmé ces derniers temps que leur nombre était moins important. La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province méridionale.