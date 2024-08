L'actrice américaine Gena Rowlands est morte à 94 ans

Gena Rowlands est décédée à l'âge de 94 ans, rapportent TMZ et le New York Times. Connue notamment pour être l'égérie de son mari le réalisateur John Cassavetes, l'actrice se battait depuis cinq ans contre la maladie d'Alzheimer.

Gena Rowlands, décédée mercredi en Californie à l'âge de 94 ans, a tourné pas moins de dix films avec son mari le réalisateur John Cassavetes.

ATS Agence télégraphique suisse

L'actrice américaine Gena Rowlands, égérie notamment de son mari le réalisateur John Cassavetes, est morte mercredi à l'âge de 94 ans, ont rapporté le site américain spécialisé TMZ et le New York Times. Gena Rowlands, qui s'était distinguée notamment dans «Une femme sous influence» (1974), souffrait depuis cinq ans de la maladie d'Alzheimer, selon des déclarations de son fils Nick Cassavetes au New York Times en juin.

La blonde et lumineuse, figure du cinéma américain indépendant, s'était imposée dans une soixantaine de rôles éclectiques, sous la direction de son mari, mais aussi de Woody Allen ou de Jim Jarmusch.