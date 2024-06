1/6 Le président américain Joe Biden ne peut plus se défaire de cette affaire.

Chiara Schlenz

Même s'ils le soutiennent envers et contre tout, les démocrates américains sont unanimes sur un point: la performance du président américain Joe Biden lors du premier débat télévisé qui l'opposait à Trump était plus que discutable. Tellement pathétique que des voix s'élèvent de toutes parts – même du camp du président lui-même: «Joe Biden doit partir – et tout de suite.» Mais son éviction est plus facile à dire qu'à faire. Le parti démocrate aurait toutefois quelques cartes en main s'il voulait vraiment éjecter Joe Biden du ticket électoral. Mais est-ce bien raisonnable? Blick fait le point.

Joe Biden doit-il démissionner?

Même l'ancienne responsable de la communication de Joe Biden, Kate Bedingfield, n'y va pas de main morte avec son protégé: «C'était une performance de débat vraiment décevante de la part de Joe Biden.» Même son de cloche auprès de nombreux démocrates aux Etats-Unis. A l'étranger aussi, les experts n'en disent pas moins.

Pour Detlef Junker, directeur fondateur émérite du Heidelberg Center for American Studies, une chose est sûre: «Ses conseillers ne lui ont pas rendu service en l'envoyant dans ce débat. Même le plus stupide a dû s'en rendre compte lors des débats préparatoires à Camp David.» Joe Biden est tombé pile-poil dans la caricature dessinée par Donald Trump: celle d'un homme affaibli dont les meilleures années sont derrière lui. Et selon le «Washington Post», cette image plus que réelle inquiète même les plus fidèles partisans du chef d'Etat actuel.

Une heure seulement après le débat présidentiel de jeudi soir, Andrew Yang – lui-même candidat démocrate à la présidence en 2020 – a demandé à Joe Biden de démissionner. «Les démocrates devraient nommer quelqu'un d'autre, avant qu'il ne soit trop tard. #swapJoeout», a écrit Andrew Yang sur X. Des milliers de personnes ont aimé le post et le hashtag de la démission s'est répandu comme une traînée de poudre.

En public, les fonctionnaires démocrates continuent toutefois de soutenir Joe Biden. Officiellement, on dit qu'une faible performance ne change pas les conditions de la campagne électorale. Et le retirer de la campagne électorale serait dans tous les cas une manoeuvre compliquée.

Joe Biden pourrait-il démissionner s'il le voulait?

Théoriquement, le parti pourrait nommer un nouveau candidat lors de la convention du parti fin août si Joe Biden refusait la nomination. Il s'agit d'une procédure compliquée qui n'a pas été utilisée depuis des décennies. Selon les règles du Comité national démocrate (DNC), la direction du parti ne peut toutefois pas simplement rayer Joe Biden de la liste. Celui qui veut le remplacer doit s'imposer dans le cadre d'une procédure de nomination ouverte lors de la convention du parti.

Il est donc quasiment impossible de remplacer un candidat sans son accord – et encore moins de le remplacer en douce par quelqu'un d'autre. Une telle mesure signifierait que les membres du parti passeraient outre les résultats des primaires au cours desquelles les électeurs démocrates ont désigné Joe Biden. La seule solution serait que le président en lice annonce lui-même se retirer de la campagne électorale.

Joe Biden veut-il seulement démissionner?

Mais un tel scénario n'aura probablement jamais lieu: Joe Biden a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Peu après avoir quitté la scène du débat, il s'est adressé à ses partisans à Atlanta: «Continuons.» La porte-parole de campagne du président, Lauren Hill, a été encore plus claire: «Bien sûr qu'il ne partira pas», a-t-elle déclaré vendredi.

Objectivement, Joe Biden devrait-il démissionner?

Même si Joe Biden – contre toute attente – refusait sa réélection, la question serait loin d'être réglée. Oliver Diggelmann, professeur de philosophie politique à l'Université de Zurich, met en garde: «Il sera probablement de toute façon déjà trop tard pour construire correctement un nouveau candidat.» Le processus interne au parti visant à trouver une alternative comporte donc de grands risques.

Mais pour le spécialiste Detlef Junker, la situation actuelle n'en demeure pas moins évidente: «Les démocrates sont contraints de désigner un nouveau candidat. C'est politiquement et juridiquement difficile, mais ce serait la seule possibilité d'éviter un suicide politique du parti.»