Une statue de Satoshi Nakamoto dans un parc de Budapest, en Hongrie. Photo: IMAGO/NurPhoto 1/6

Daniel Kestenholz

Le bitcoin a vu le jour en janvier 2009. Jadis ridiculisée et sans valeur, cette cryptomonnaie vaut aujourd'hui environ 60'000 dollars. La technologie blockchain, qui permet aux cryptomonnaies d'exister dans leur forme actuelle, a connu un véritable essor, et est à l'origine de changements révolutionnaires, notamment dans le domaine des paiements internationaux pour n'en citer qu'un.

Mais qui se cache derrière ce moyen de paiement novateur? Le fondateur de la célèbre cryptomonnaie est considéré comme étant un certain Satoshi Nakamoto. C'est en tout cas sous ce nom que le développeur du bitcoin a annoncé la création de la nouvelle monnaie. A l'heure qu'il est, on se sait toujours pas si Satoshi Nakamoto est une personne unique, ou s'il s'agit d'un pseudonyme désignant un groupe de développeurs.

Nombreux sont ceux qui ont déjà prétendu être le véritable Satoshi Nakamoto. Certains sont aujourd'hui morts, d'autres – comme le cryptographe australien Craig Steven Wright – ont été démasqués par la justice comme étant des imposteurs. Une impasse donc.

Dernière apparition en 2010

Seulement voilà, un documentaire à paraître mercredi prochain sur la chaîne américaine HBO prétend avoir percé pour de bon le mystère de l'identité du créateur du bitcoin. Réalisé par Cullen Hoback, et intitulé «Money Electric: The Bitcoin Mystery», le documentaire pourra-t-il vraiment tenir sa promesse de révéler la véritable identité de Sakashi Nakamoto? Beaucoup en doutent. De nombreuses voix s'élèvent ainsi pour dénoncer un coup marketing visant uniquement à attirer plus de spectateurs.

La dernière fois que Satoshi Nakamoto a donné signe de vie, c'était le 12 décembre 2010 sur un forum bitcoin. Depuis, plus rien. La personne ou le collectif qui se cache derrière cette invention a veillé soigneusement à ce que son identité ne soit jamais découverte.

Recherché dans le monde entier

Aujourd'hui, le bitcoin influence désormais le système financier mondial et son cours a encore vocation à augmenter. Quant à Satoshi Nakamoto, il est recherché tant par les services secrets que par les autorités fiscales qui entendent bien traquer les flux d'argent en bitcoin et renflouer les caisses des Etats.

On estime que Satoshi Nakamoto a extrait environ un million de bitcoins dans les premiers jours d'existence de la cryptomonnaie. Une somme qui n'a jamais été déplacée, ni dépensée. Seules les personnes en possession des clefs d'accès secrète – une suite de lettres et de chiffres – peuvent approcher cette fortune d'une valeur estimée actuellement à 60 milliards de dollars.

On peut s'attendre à ce que cette dernière annonce concernant la révélation de l'identité de Satoshi Nakamoto fasse «pshit». La société de production derrière le documentaire promet toutefois de «révéler des indices jamais vus auparavant». Pour l'heure, il n'est fait aucune mention d'un ou de plusieurs noms.