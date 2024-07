Attentat contre Trump: comment le tireur est-il arrivé sur le toit?

1/6 Des membres du service secret protègent Trump après les coups de feu.

Jessica Von Duehren-Cattani

Les membres des services secrets américains sont considérés comme les meilleurs gardes du corps du monde. Ils protègent le président et tous les anciens chefs de gouvernement – et se jetteraient dans la ligne de tir pour leurs protégés. Mais après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, une question se pose: comment Thomas Matthew Crooks a-t-il pu ouvrir le feu sur l'ex-président à Butler (Pennsylvanie) sans être inquiété?

Selon CNN, le tireur a visé Trump depuis un toit situé à seulement 120-150 mètres de la scène. Steve Moore, un agent du FBI à la retraite qui a travaillé pendant deux ans comme tireur d'élite, affirme clairement que le toit aurait dû être surveillé. «Le fait que quelqu'un ait permis que ce toit reste sans surveillance et sans garde» pourrait être une erreur de planification ou d'exécution. «Il est également possible qu'ils l'aient planifié et qu'il se soit passé quelque chose qui a laissé ce toit sans surveillance», a déclaré Steve Moore.

Un toit avec un «point de vue parfait»

L'agent du FBI à la retraite Bobby Chacon est, lui aussi, surpris que personne n'ait surveillé le toit, qu'il qualifie de «point de vue parfait». «Ce bâtiment est le plus proche de la scène avec une ligne de vue claire. Je suis choqué qu'ils n'aient eu personne sur ce toit», déclare Bobby Chacon à CNN.

Selon Steve Moore, lorsque les collaborateurs des services secrets ont découvert le tireur sur le toit, ils n'ont probablement pas pu tirer immédiatement: «On ne peut pas simplement dire: 'Oh, il y a quelqu'un sur le toit' et l'abattre. Ce qu'ils doivent faire, c'est regarder et attendre jusqu'à ce qu'ils voient une arme. Le problème, c'est que dans cette zone du toit, un mur peut l'avoir caché.»

Les services secrets doivent être prêts à tout moment

L'ancien agent du FBI est certain qu'il y aura des «changements drastiques» dans les procédures de sécurité après la tentative d'assassinat de Trump. Il s'agirait notamment d'élargir les zones de sécurité et de sécuriser plus soigneusement les lieux de rassemblement. «Il existe de nombreuses possibilités d'améliorer cette situation», explique Steve Moore.

Selon lui, les services secrets doivent être parfaits à chaque fois – lors de chaque rassemblement de chaque candidat – et être prêts à tout moment. «Les méchants n'ont besoin d'avoir de la chance qu'une seule fois. Cela peut arriver, il faut juste exclure le plus de possibilités possibles que cela puisse arriver», résume Steve Moore.

L'attentat a déjà eu ses premières conséquences: «J'ai déjà demandé aux services secrets un briefing et je demande également à la directrice des services secrets de se présenter à une audition», a annoncé James Comer. James Comer est le président du House Oversight Committee. Son comité va ouvrir une enquête sur l'attentat.