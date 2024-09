Scandale en Suède: La «reine des ordures» au banc des accusés

Dernière arrivée à l'audience, cachée derrière de grosses lunettes de soleil noires, Nilsson a refusé de répondre aux questions des journalistes, repoussant leurs micros. Le procès, qui se tient dans un tribunal du nord de Stockholm, s'est ensuite ouvert et devrait durer jusqu'à mai 2025.

Parmi ces déchets de construction, issus de la région de Stockholm, d'importantes quantités de matériaux toxiques que l'entreprise NMT Think Pink est accusée d'avoir dispersé sans intention de les retraiter correctement.

Selon l'acte d'accusation, d'importantes quantités de PCB (polychlorobiphényles, polluants dit éternels), plomb, mercure, arsenic et autres produits chimiques ont été libérées dans l'air, le sol et l'eau, «ce qui a conduit, ou aurait pu conduire, à une pollution dommageable à la santé des humains, des animaux et à la flore».

Déchets abandonnés

L'entreprise, qui a fait faillite, «a récolté des déchets sans intention ou capacité de les traiter conformément à la législation», selon les procureurs. On y trouvait des matériaux de construction, de l'électronique, des métaux, du plastique, du bois, des pneus, des jouets etc.

Think Pink a constitué des tas «non triés, écrasés, broyés et/ou sans protection suffisante», avant de les abandonner et d'en «céder le contrôle», selon l'acte d'accusation. L'ancienne directrice générale de Think Pink, Bella Nilsson, ancienne strip-teaseuse qui s'était autoproclamée «reine des ordures», est l'accusée la plus en vue de ce procès.

Son ex-mari et fondateur de l'entreprise Thomas Nilsson, un riche entrepreneur excentrique Leif Ivan Karlsson qui a participé à une émission de télé-réalité, et le «courtier en déchets» Robert Silversten comparaissent également à ses côtés. Un consultant ayant aidé l'entreprise à valider des inspections environnementales, Magnus Karlsson, est accusé de complicité. Les onze accusés nient toute infraction

À son apogée, entre 2018 et 2020, les grands sacs fuchsia de déchets de construction de l'entreprise étaient visibles sur de nombreux trottoirs de Stockholm, et Think Pink a remporté à deux reprises un prestigieux prix suédois récompensant l'entreprise à la croissance la plus rapide et créatrice d'emplois.

Des communes veulent des dommages et intérêts

La société a été sélectionnée par de nombreuses communes, entreprises de construction, copropriétés et foyers pour recycler et traiter leurs déchets de construction. Après l'arrestation de ses dirigeants en 2020, l'entreprise s'est écroulée.

Bella Nilsson a affirmé à des médias suédois que son groupe avait agi conformément à la législation et qu'elle avait été victime d'un complot organisé par ses concurrents. «Elle peut tout expliquer (..) cela implique le fonctionnement du secteur», a assuré son avocat, Jan Tibbling, au quotidien Dagens Nyheter (DN) lundi. L'affaire est considérée comme le plus grand scandale environnemental suédois et l'enquête policière tient sur plus de 45'000 pages, tandis que 150 témoins sont attendus à la barre.

L'une des procureurs, Linda Schön, a expliqué à DN que l'enquête avait été limitée à 21 sites pour pouvoir s'achever dans les délais légaux. «Il est possible que nous n'ayons pas pu enquêter sur un certain nombre de sites, mais nous pensons que 21 sites suffisent à montrer le caractère systématique des crimes», a-t-elle déclaré. Ces 21 sites sont répartis sur 15 communes suédoises.

Plusieurs communes réclament des dommages et intérêts pour les coûts de nettoyage et de décontamination, pour un total de 260 millions de couronnes (23 millions d'euros). L'une des principales demandes vient de la commune de Botkyrka où des monceaux de déchets de Think Pink ont pris feu, provoquant des incendies qui ont fait rage pendant des mois en 2020 et 2021, l'un d'eux à proximité de deux réserves naturelles.