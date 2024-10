Le mystère plane sur ce qui a causé la démolition du palais de Poutine

Le palais de Poutine trônait sur une colline avec vue sur la mer Noire. Photo: Youtube/Alexei Nawalny 1/10

Johannes Hillig

«Il a le goût du faste, de l'ostentation et de la richesse.» C'est ainsi qu'Alexeï Navalny avait décrit en 2022 le palais de Vladimir Poutine à Sotchi, situé directement au bord de la mer Noire. A l'époque, de nombreux détails sur la gigantesque propriété – dont des photos et des plans de construction – avaient été rendus publics. Mais aujourd'hui, la villa a disparu. Des photos satellites montrent qu'il n'y a plus qu'un trou béant à l'endroit où se trouvait le somptueux bâtiment. Cette démolition a été découverte par la plateforme russe «Proekt».

Poutine aurait-il pris peur?

Les dimensions du palais étaient gigantesques: avec 7800 hectares, il est 39 fois plus grand que la principauté de Monaco. Le bâtiment principal occupait à lui seul une surface de plus de 17'000 mètres carrés, ce qui correspond à plus de deux terrains de football. Rien que l'entrée était gigantesque. Un immense parc demandait l'attention d'une équipe d'environ 40 jardiniers, qui s'occupait d'une cour intérieure parfaitement aménagée avec des fontaines, des arbres et des buissons décoratifs.

Les raisons exactes de la démolition de cette immense propriété ne sont pas connues. Mais selon les rumeurs, Poutine aurait pris peur dans sa luxueuse maison. Rien d'étonnant: en mai dernier, l'armée ukrainienne avait mené une attaque de drone contre la résidence de Poutine. C'est ce qu'a rapporté le média d'information «Nexta».

Les Ukrainiens avaient depuis longtemps désigné le palais de Poutine comme cible. Des drones ukrainiens étaient souvent vus à proximité de la demeure, en particulier après les révélations d'Alexeï Navalny. Plusieurs débris de drones auraient été retrouvés dans la localité de Guelendjik, où se trouve la résidence. Les restes d'une possible attaque ont également été découverts dans une région viticole voisine. Selon la déclaration du gouverneur local aux agences de presse russes, les Ukrainiens auraient aussi tenté d'attaquer des bâtiments civils.

Depuis, le chef du Kremlin y est de moins en moins allé. Alors qu'il passait jusqu'à 30 jours dans sa luxueuse villa au cours de l'année, sa dernière visite remonterait à sept mois.