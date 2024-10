Dans un nouveau clip, Eminem annonce qu'il va être grand-père!

C'est un Eminem visiblement choqué qui tient dans sa main l'échographie de son futur petit-enfant. Photo: Screenshot Youtube «Temporary» 1/2

Saskia Schär

Eminem a publié le 3 octobre un nouveau clip vidéo pour sa chanson «Temporary». Rien d'extraordinaire en soi pour un musicien. Mais ce clip a de l'allure, car le rappeur de 51 ans y révèle un doux secret: il va devenir grand-père. Sa fille Hailey Jade Scott, qui a dit oui à son fiancé en mai, est enceinte.

Des extraits de mariage sont projetés dans le clip, qui est composé que d'anciennes prises de vue de la fille d'Eminem. On la voit faire la pitre avec son papa, danser dans le salon ou faire du snowboard.

Une chanson pleine d'émotion

Sur la fin de la vidéo, Eminem est assis sur les marches de la véranda, attendant que sa fille lui remette un maillot. Le mot «Grandpa» («grand-père»), y est inscrit. Eminem, visiblement surpris et choqué, regarde alors sa fille, puis la caméra et présente aussitôt, bouche bée, l'échographie du futur enfant.

Sa chanson «Temporary» s'adresse à sa fille et parle du temps où il ne sera plus là et de la manière dont elle doit gérer cette perte. C'est une déclaration d'amour à sa fille, écrite par le futur grand-père Eminem.