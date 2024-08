1/6 Il a osé: le vlogger voyageur sino-australien Sam Chui a volé avec Air Koryo de Pékin (Chine) à Pyongyang (Corée du Nord).

Nicola Imfeld

Pendant cinq ans, les touristes étrangers n'étaient pas les bienvenus en Corée du Nord. Fin 2024, le régime du dictateur Kim Jong Un lèvera l'interdiction d'entrée. Les agences de voyage suisses comme Background Tours, du chef de Globetrotter André Lüthi, préparent déjà leur retour en Corée du Nord. Pour le trajet, ils renonceront à la compagnie aérienne nationale nord-coréenne Air Koryo, qui a très mauvaise réputation.

La compagnie nationale de Kim Jong Un est la seule du pays. Elle est également la seule compagnie aérienne notée une étoile au monde – et est donc considérée comme la pire compagnie aérienne de la planète. La raison principale de ce mauvais résultat? La vétusté désespérante des avions. Les plus anciens ont été construits dans les années 1960.

Air Koryo dispose d'une flotte de 15 avions qui proviennent d'Ukraine et de Russie et dont certains datent même de l'époque soviétique. L'âge moyen des jets – dont la plupart ont été fabriqués par l'avionneur Antonov – est de 34 ans. On ne trouve guère de technologie moderne à bord.

Des vidéos interdites

Actuellement, la compagnie aérienne d'Etat de Kim Jong Un ne dessert que quatre destinations internationales au départ de la capitale Pyongyang – et accueillera à nouveau officiellement des touristes à bord à partir de fin 2024. Outre Pékin, Shenyang et Shanghai (Chine), il y aura également une liaison directe avec Vladivostok (Russie).

Il n'y a que très peu de vidéos de la cabine d'Air Koryo, car il est en principe interdit de filmer et de photographier. Le vlogger de voyage sino-australien Sam Chui s'y est néanmoins risqué et a récemment publié sur Youtube un film de son voyage de Pékin à Pyongyang. Il n'est pas possible de savoir exactement de quand datent les images, mais certainement avant l'interdiction d'entrée en mars 2020 suite au déclenchement de la pandémie de Covid.

Des hôtesses de l'air «efficaces et polies»

Sam Chui montre dans sa vidéo des images du décollage. On y entend de forts bruits de moteur. «Lorsque l'avion s'est mis en mouvement, c'était extrêmement bruyant», raconte le youtubeur. Il aurait reçu un repas et des boissons gratuits pendant le vol d'une heure et demie.

Publicité

Sam Chui décrit les hôtesses de l'air comme «efficaces» et «polies». Mais elles n'auraient pas apprécié qu'il prenne des photos, poursuit-il. Le vlogger n'a pas acheté ses billets d'avion en ligne: «On n'obtient une carte d'embarquement que si l'on voyage en groupe», explique Sam Chui.