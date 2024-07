Nicolas Maduro a été réélu président du Venezuela avec Avec 51,20% des suffrages

AFP Agence France-Presse

Nicola Maduro a obtenu 5,15 millions de voix, soit 51,20% des suffrages, lors des présidentielles qui se sont tenues ce dimanche au Venezuela. Il devance le candidat de l'opposition Edmundo Gonzalez Urrutia, qui obtient un peu moins de 4,5 millions (44,2%), selon les chiffres officiels annoncés par le président du CNE, Elvis Amoroso, après le dépouillement de 80% des bulletins et une participation de 59%. Le résultat est «irréversible», a-t-il déclaré.

Le président vénézuélien sortant, héritier d'Hugo Chávez (1999-2013), était pourtant donné perdant par les sondages. Il repart donc pour un troisième mandat.

Washington a immédiatement appelé à un décompte «juste et transparent»: «Maintenant que le vote est terminé, il est d'une importance vitale que chaque voix soit comptée de manière juste et transparente. Nous demandons aux autorités électorales de publier le décompte détaillé des votes afin de garantir la transparence et la responsabilité», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans un communiqué.