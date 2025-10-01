Les Houthis revendiquent l'attaque d'un cargo néerlandais au large du Yémen

Les rebelles yéménites houthis ont revendiqué mercredi l'attaque deux jours plus tôt d'un cargo néerlandais dans le golfe d'Aden, sur une voie maritime cruciale pour le commerce mondial. Les Houthis prennent pour cible depuis des mois des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.

Le cargo touché lundi, le MV Minervagracht, a été sérieusement endommagé par un projectile explosif. Les 19 membres d'équipage, dont deux blessés, ont été évacués.

Photo: keystone-sda.ch

Le bâtiment a été visé «parce que son entreprise propriétaire a violé l'interdiction d'entrée dans les ports de la Palestine occupée», ont déclaré les Houthis dans un communiqué relayé par leur agence de presse Saba, affirmant avoir usé d'un «missile de croisière».

Le MV Minervagracht «risque maintenant de couler», ont-ils ajouté. Selon la société britannique de sécurité maritime Ambrey, le même cargo avait déjà été ciblé le 23 septembre alors qu'il était en route pour Djibouti.

Source: AFP